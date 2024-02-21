Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Seyfullah Tufan, Yargıtay'ın, özel bir belgenin sahte ya da gerçek olup olmadığının bilirkişi tarafından belirlenip mahkemeye sunulması gerektiğine yönelik kararı olduğunu belirterek, savcılığın, bilirkişi raporu almadan kendi hukuki gözlem ve takdirine göre belgenin sahte olduğuna kanaat getirdiğini öne sürdü.
İsnat edilen suçun açık ve net olarak ispata dayanması gerektiğini ifade eden Tufan, "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği beraatine karar verilmesi gerektiğini savundu.
Tufan, "Bu dekontu hazırlayan fail belirlenip yakalanmış mıdır? Dekontu hazırlayan fail, dekontu nasıl temin etmiştir? İddia makamı hukuksuz yollarla topladığı delillere istinaden hakkımda dava açmıştır. Bu davanın hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Hakkımda açılan davadan beraat talep ediyorum." diye konuştu.
Tutuksuz sanık Gülsün Ağacık ise söz konusu sahte belgeyi kendisinin oluşturmadığını ve gizlice ele geçirmediğini belirterek, "Soruşturma makamı, paylaşımlarda gözüken dekontun sahteliğine kendisi karar vermiştir. Gözaltı sürecimiz de tamamen hukuksuz bir şekilde gerçekleşmiştir. Atılı suçlar, yasal unsur itibarıyla da oluşmamıştır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Mahkeme, taraf avukatlarının beyanlarının ardından davayı 29 Mayıs'a erteledi.
Son Dakika › Güncel › Muharrem İnce'ye yönelik sahte dekont davası ertelendi - Son Dakika
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