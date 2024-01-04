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Muhasebecilikten resim yapmaya yönelen kadın, karakalem ve canlı portreler çiziyor - Son Dakika
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Muhasebecilikten resim yapmaya yönelen kadın, karakalem ve canlı portreler çiziyor

Samsun'da yaşayan Filiz Güldal, muhasebeciliği bıraktıktan sonra çocukluk merakı olan resim yapmaya yönelerek karakalem ve canlı portreler çiziyor. Güldal, etkinliklerde ve AVM'lerde canlı çizimler yaparken, karakalem çalışmaları da yurt dışından ilgi görüyor.

04.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:11
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SAMSUN'da yaşayan ve muhasebeciliği bıraktıktan sonra çocukluk merakı olan resim yapmaya yönelen Filiz Güldal (45), karakalem ve canlı portreler çiziyor. Etkinliklerde ve AVM'lerde canlı çiizmler yaptığını söyleyen Güldal, kömürün zarafetine kapılarak, karakalem portreler çizdiğini söyledi.

Samsun'un Atakum İlçesinde yaşayan Filiz Güldal, çocuk yaşlarında hobi amacıyla başladığı resim çizmeyi, canlı portreye çizimine çevirdi. Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan ve yaklaşık 5 yıl bu alanda çalışan Güldal, çocukları olduktan sonra muhasebeciliği bıraktı. Yağlı boyadan manzara ve portre resimler yapmaya başladı. Kömürle çalışmanın zerafet olduğunu düşündüğü için de karakalem resim ve portre yapmaya başladığını belirten Güldal, etkinliklerde, AVM ve kafelerde canlı portre çizimleri yaptığını söyledi. 5 ila 10 dakikada yaptığı canlı portre çizimlerinin yanı sıra, karakalem çalışmalarının da yurt dışından ilgi gördüğünü söyleyen Güldal, 'Çizimlerini yaptıran kişilerle eğlenceli dakikalar geçiriyoruz. 9 yaşındaki kızım için yaptığım çiizmleri, yazdığım iki hikaye kitabında değerlendirdim. Sanatla bütünleştim. Tüm stresimi alıyor' dedi.

'KÖMÜRLE ÇALIŞMAK DİNLENDİRİCİ'

Muhasebe bölümünü istemeyerek okuduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Güldal, 'Muhasebe mezunuyum. Sanata olan merakım çocukluk yaşlarından beri vardı. Bir süre muhasebede çalıştım. Daha sonra ise sanat yöneldim. Bana daha cazip geldi. Daha önce yağlı boya çalışıyordum. Genelde de manzara, portre türünü resmediyordum. Sonra karakaleme merak sardım. Karakaleme yönelmemdeki neden, kömürün zarafetiydi. Kara kalem portreleri kömürden yapılmış kalemlerle çiziyorum. Kömürle çalışmak bana iyi geldi ve dinlendiriciydi. Sanatımı yaparken zamanımı kendim ayarlıyorum. Resim yapmayı sevdiğim için de bu artık yaşam biçimim haline geldi' diye konuştu.

'YURTDIŞINDAN TALEP ALIYORUM'

5 ila 10 dakika süren canlı karikatür çalışmaları yaptığını söyleyen Güldal, 'Fuarlarda, festivallerde, doğum günlerinde, çocuk şenliklerinde, düğünlerde, kafelerde, AVM'lerde ve özel etkinliklerde yer alıyorum. Canlı karikatürün süresinin 5 ila 10 dakika olması insanlara cazip geliyor. Gülerek, eğlenerek kalıcı bir anı paylaşmış oluyoruz. Karakalem tablolar ise 3 gün kadar sürüyor. Çizimlerin yurtdışında da ilgi görüyor. İngiltere, Almanya, Hollanda, Azerbaycan ve bazı Arap ülkelerinden portre isteyenler bana ulaşıyor ve bende çizimleri yapıp gönderiyorum' ifadelerini kullandı.

Muhasebecilikten resim yapmaya yönelen kadın, karakalem ve canlı portreler çiziyor
Kaynak: DHA
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