Mühendis Ahmet Demir\'in Cenazesi Antalya\'da Toprağa Verildi

SİVAS'ın Gemerek ilçesinden satın aldığı motosikletle Antalya'ya dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybeden inşaat mühendisi Ahmet Demir'in (35) cenazesi toprağa verildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinden satın aldığı motosikletle dün Sivas- Kayseri kara yolunda bariyerlere çarparak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren inşaat mühendisi Ahmet Demir için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene; Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, inşaat mühendisinin eşi eczacı Meltem Göksu Demir, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Demir'in cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Gedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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