Muhsin Ertuğrul Okumaları Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Şehir Tiyatroları'nın programı, genç yazarların eserlerini sahneye taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Muhsin Ertuğrul Okumaları" programı, "Sahte Uçmag" oyunuyla başladı.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yeni program 18-35 yaşındaki oyun yazarlarının metinlerini seyirciyle buluşturuyor.

Program henüz sahnelenmemiş oyun metinlerini görünür kılmayı, metinler üzerine birlikte düşünmeyi ve yazarlara gerçek geri bildirim alanı açmayı amaçlıyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde gerçekleştirilen ilk okuma tiyatrosu, Agit Destan'ın kaleme aldığı "Sahte Uçmag" oyunu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyun yazarı Destan, video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, Muhsin Ertuğrul Okumaları'nın çok özgün ve mükemmel bir program olduğunu belirterek, "Çocukken ben radyo tiyatrolarını çok dinlerdim. Şimdi kendi oyunum bir radyo tiyatrosunda seslendiriliyormuş gibi hissettim. Çok duygulandım. Mükemmel bir seslendirmeydi. İsmim Agit Destan, Siirtliyim. Çocukluğumdan beri tiyatronun içindeyim. Bazen oynuyor, bazen yazıyor, bazen yönetiyorum. Bağımlılık hakkında böyle bir oyunu yazabilmemin sebebi psikolojik danışman olmam. Oyunda karakter isimleri yönleri çağrıştırıyor. Bu oyunda bir yön duygusu var. Yukarı çıkma isteği var sürekli." ifadelerine yer verdi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de Onur Demircan ve Başak Erzi projeyi getirdiklerinde tereddütsüz kabul ettiklerini aktararak, "Tiyatroda en önemli şey yazardır. Tiyatroya yapılacak en büyük yatırımın yazar olduğunu düşünüyoruz. Bu proje genç yazarları daha görünür hale getirmenin bir yoluydu. Bunu hemen hayata geçirmek istedik. Çok kısa zamanda organize olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonun arkasında epey bir detay var. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkes elini taşın altına soktu." değerlendirmesinde bulundu.

Baş Dramaturg Dilek Tekintaş moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, yazar, oyuncular ve seyircilerle birlikte oyuna dair düşünceler paylaşıldı.

Oyunda Emre Narcı, Gökçer Genç, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Hasip Tuz, Ertan Kılıç, Cafer Alpsolay, Dilara Demirdüzen, Berfin Berber, İpek Uğuz, Ahmet Kahvecioğlu, Ümit Can Kaya, Canan Kübra Birinci, Selen Nur Sarıyar ve Onur Demircan rol aldı.

Bağımlılığı konu alan oyunun isminde yer alan uçmag kelimesi eski Türkçede cennet anlamına gelirken uçmak kelimesini de çağrıştırıyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Ertuğrul, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:11:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.