Muhsin Yazıcıoğlu ve İsmail Güneş, meslektaşları tarafından anıldı

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesi bu yıl test elektriği üretecek

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi. Zoteeva, projenin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu ve santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi. İlk ünitede tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçilecek ve bu yıl içinde test elektriği üretimi başlayacak.