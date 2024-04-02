Muhtar adayı azaların mesleğini oy pusulasına yazınca adaylığı iptal edildi
6 ay seçim çalışması yaptı, azaların mesleğini yazınca adaylığı düştü
Muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu:
"Seçmenlerime karşı mahcup oldum"
ADANA - Adana'da seçimlerde azalarının mesleklerini oy pusulasına yazan muhtar adayının adaylığı iptal edildi. Büyük üzüntü yaşayan muhtar adayı, "Seçmenlerime karşı görevlerimi yerine getiremediğin için çok üzüldüm" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi Pazar günü tamamlandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde ise muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu azalarının mesleğini oy pusulasına yazarak dağıttı.
İtiraz geldi, adaylığı düştü
Ancak iddiaya göre diğer muhtar adayları azalarının ev kadını, grafiker, beden eğitimi öğretmeni ve iş insanı gibi mesleklerini oy pusulasına yazdığı gerekçesiyle YSK görevlilerine giderek Fahri Gürlekoğlu'nun adaylığının iptal edilmesini istedi. YSK görevlileri ise ilgili kanun maddesi gereğince oy pusulasına sadece isim yazılabileceğini belirterek Fahri Gürlekoğlu'nun muhtar adaylığının iptaline karar verdi. Ayrıca sayım sırasında Gürlekoğlu'nun aldığı oylar geçersiz sayıldı.
Cemalpaşa Mahalle Muhtarlığı seçimini ise mevcut muhtar Nercin Cevher seçildi.
"Hiçbir hak iddia edemedik"
Büyük üzüntü yaşayan Fahri Gürlekoğlu İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Gürlekoğlu, 6 ay boyunca çalıştığını ve emeklerinin boşa gittiğini söyleyerek, "6 ay boyunca çalışma yaparak seçmenlerime ulaştım. Bütün hazırlığımızı yaptık ve seçime girdik. Seçim günü oylarımızı kullandık ancak saat 16.40'da bize sizin adaylığınız iptal dediler. Neden diye sorduk ve azaların isimleri altına mesleklerini yazdığımız için olduğunu söylediler. Kanunu araştırdık ama maalesef hiçbir hak iddia edemedik" ifadelerini kullandı.
"Bir sonraki seçime 4 yıl 364 gün var"
Bir sonraki seçimlere katılacağını ve daha fazla çalışacağını anlatan Gürlekoğlu, "Burada benim tek üzüntüm seçmenlerime karşı mahcup oldum. Ben mahallem için çok güzel projeler düşünüyordum ama olmadı. Projelerimi mevcut muhtarla beraber yapmaya çalışacağım. Şuan bir sonraki seçime 4 yıl 364 gün var. Bir sonraki seçime daha sıkı hazırlanacağım. Mahallemize elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
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