Muhtar, Çevre Temizliği için Bankları Zincirledi - Son Dakika
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Muhtar, Çevre Temizliği için Bankları Zincirledi

Muhtar, Çevre Temizliği için Bankları Zincirledi

Kocaeli'de muhtar, kirletenlere karşı bankları zincirleyerek çevre temizliği sağladı.

01.10.2024 11:27
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KOCAELİ'de Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu, yaşlı ve engellilerin oturması için muhtarlık binasının yanındaki bankları, geceleri kullanıp çevreyi kirletenlere karşı duvara zincirleyerek önlem aldı.

Körfez ilçesinde Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu'nun muhtarlık binasının yanına ilçe belediyesi tarafından banklar konuldu. Yaşlı ve engellilerin kullanması için konulan banklara gece saatlerinde gelenlerin yiyecek ve içeceklerini bırakıp sürekli çevreyi kirletmesi üzerine muhtar Zorlu, önlem aldı. Her sabah muhtarlık binasının önündeki çöpleri temizlemekten usandığını ifade eden Zorlu, akşam mesaisinin bitmesinin ardından bankları duvarın kenarına zincirledi. Yaptığı uygulama ile muhtarlık binasının çevresinin temiz kaldığını belirten Zorlu, "Her sabah geldiğimde masanın üzeri ve çevresi çöp içinde oluyordu. Önce yazı yazıp uyarıda bulunarak, bankta oturanların çöplerini çöpe atmasını, yerleri kirletmemesini rica ettim. Fakat buna uyan olmadı ve bankta oturup, masayı kullanarak çevreyi kirletmeye devam ettiler. Güvenlik kamerasından da bunu yapanları görüp uyardım ama çözüm olmadı. Bunun üzerine bu yöntemi buldum. Mesai bitiminde masayı kaldırıp duvara zincirliyor, sabah gelince de çözüyorum. Bir süredir yaptığım bu uygulama işe yaradı ve en azından muhtarlığın çevresi temiz kaldı. Atılan çöpler varsa da temizlik yaparak güne başlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muhtar, Çevre Temizliği için Bankları Zincirledi - Son Dakika

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