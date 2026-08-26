Manisa'da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Köylünün binbir emekle kurutmaya bıraktığı üzümleri korumak isteyen mahalle muhtarı Ekrem Hayri Türk, sahipsiz bir eşeğin saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

ÖFKELİ EŞEK, MUHTARA ACIMADI

Dün saat 17.00 sıralarında gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Muhtar Türk, sahipsiz bir eşeğin üreticilerin meraya yaydığı üzüm sergilerini talan ettiğini öğrendi. Mahalle sakinlerinin yaklaşmaya çekindiği eşeği bölgeden uzaklaştırmak ve kontrol altına almak için meraya giden Türk, bir anda öfkeli hayvanın hedefi oldu.

YAKALAMAK İSTERKEN ISIRILDI

Yakalamaya çalıştığı sahipsiz eşek tarafından bacağının 5 farklı yerinden ısırılan muhtar, yaşadığı arbedeye rağmen pes etmedi. Büyük bir mücadeleyle hayvanı kontrol altına almayı başaran Türk, eşeği elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak kendi çiftliğine götürdü.

BACAĞINA 5 DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından bacağındaki ağrılar nedeniyle rahatsızlanan Ekrem Hayri Türk, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede yaralarına 5 dikiş atılan muhtara, tedbir amaçlı kuduz aşıları da uygulandı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Türk, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte zaman kaybetmeden görevinin başına döndü.

"EŞEK ÇİFTLİKTE BAĞLI, KORUMA EKİBİNİ BEKLİYORUZ

Yaşanan sıra dışı olayı anlatan muhtarın oğlu Hüseyin Türk, babasının köylünün emeğini korumak uğruna yaralandığını belirtti:

"Üreticilerimizin üzümlerini kuruttuğu mera alanından babama telefon geliyor. Sahipsiz bir eşeğin sergileri dağıttığı söylenerek yardım isteniyor. Kimse yanaşamadığı için babam tek başına gidiyor. Yakalamaya çalışırken eşek babamı bacağından ısırmış. Babam yine de hayvanı yakalayıp çiftliğimize getirdi ve bağladı. Durumu Çiftçi Malları Koruma ekibine bildirdik, gelip almalarını bekliyoruz. Babamın tedavisi yapıldı, şu an görevinin başında."