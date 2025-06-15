Muhtar, Piknikçilerin Çöp Problemi İçin Hendek Kazdırdı

Çevreyi kirletmesinler diye hendek kazdırdı

Piknikçilerin çöp sorununa muhtardan hendekli çözüm

İSTANBUL - Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, havaların ısınmasıyla birlikte Alibey Barajı su havzası üzerindeki yeşil alanı mesken tutan ancak ardında çöp yığını bırakan piknikçilere isyan etti. Çevre kirliliğine karşı ilginç bir uygulamaya imza atan Muhtar Yazıcı, bölgeye araç girişini engellemek amacıyla hendek kazdırdı.

Uzun süredir dile getirdiği çevre kirliliği sorununu umursamayan piknikçilere karşı radikal bir çözüm getiren Muhtar Ali Yazıcı, baraj havzasına girişi engellemek için bölgeye iş makinesi getirerek hendek kazdırdı.

Muhtar Yazıcı, "Burası İstanbul'un yeşilliği bol olan Eyüpsultan Pirinççi mahallesi, piknik bölgemiz büyük ve İSKİ havzası koruma bölgesinde. Vatandaşlar gelip piknik yapıyorlar. Yalnız piknik yaptıktan sonra yiyip içtiklerini orada bırakıp gidiyorlar. Bizim amacımız vatandaşların gelmemesi değil geldikleri zaman piknik sonrası çöplerini çöp bidonlarına atmalarıdır. En son bu bayramda burada kurbanlarını kestiler ve olduğu gibi bıraktılar. 2. 3. günü gelip piknik yaptılar ve yeşilliği mahvettiler. Orası otlak bir yer ve mandalar otlamaya geliyor. Burası normalde İSKİ havzası koruma bölgesi ve mandalar otlama yapıyor. Belediye ekipleri ile birlikte alana girdik ve 60 - 70 poşet çöp malzeme çıkarttık. Yetmedi 3 kamyon daha çöp ve malzeme aldık" ifadelerini kullandı.

Piknikçilerden dert yanan Muhtar Yazıcı, "Piknik yaparken yapılan temiz bir yerde yapmamız gerekiyor. Ama yapılan piknik hem pis hem de çıktıktan sonra yemeğimizi poşetimizi orada bırakıp gidiyoruz. En son köylü olarak karar aldık kesinlikle buraya araçların girmesine yasak koyduk ve çareyi hendek kazmakta bulduk. Dün de hendeği kazdık. Bundan sonra vatandaşlar gelip piknik yapabilir ama araçla kesinlikle giremeyecek. Yayan gelip pikniğini yapabilir ama çöplerini kaldırmak şartıyla. Çöpünü kaldırdıktan sonra gelsin vatandaşımız orada pikniğini eğlencesini yapsın. Ama hu saatten sonra araba girişi yasak. Eğer yayan gelip pikniğini yaptıktan sonra yine çöpünü orada bırakırsa o zaman ben güvenlik güçlerine başvuracağım ve buraya vatandaşların girişini de yasak edeceğim" dedi.