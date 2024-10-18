Muhtara Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Muhtara Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

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Erdemli'de muhtarın evine ve aracına ateş açan 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

18.10.2024 13:20
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, haklarında uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarında bulunan mahalle muhtarı Ali Salma'nın evi ve aracına tabancayla ateş açan 2 şüpheli tutuklandı.

Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma, geçen hafta mahallesinde yaşayan Y.K. ile N.T. adlı kadının uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 14 Ekim'de muhtar Salman'ın evi ve evinin önünde park halindeki aracına, tabancayla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Polis ekipleri, muhtarın ev ve aracına ateş açan şüphelilerin Y.K. ile N.T. olduğu saptandı. Evlerinde gözaltına alınan 2 şüpheliyi N.T.'nin halen 'Uyuşturucu' suçundan cezaevinde olan eşi M.T.'nin azmettirdiği belirlendi. Suçlamayı kabul etmeyen N.T. ile Y.K., sorgularının ardından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Tehdit', 'Silahlı yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Muhtara Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

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