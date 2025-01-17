Muhtarın Hayırseverliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhtarın Hayırseverliği

Diyarbakır'da muhtar Hacı Kaya, maaşını tamamen öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine aktarıyor.

17.01.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da köy muhtarı aldığı maaşın tümünü öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine aktarıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi muhtarı, aldığı maaşın tümünü öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine aktarıyor.

Kırsal Batı Karakoç Mahallesi muhtarı Hacı Kaya, imkanı ölçüsünde hayır işleri yaparken, süt kardeşinin okuduğu Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitabını anlatmasıyla daha çok hayır işlerine adadı. Kaya, kendisini destekleyenlere muhtar adayı olup kazandığı takdirde ise maaşını hiç kullanmayacağını ve bunu başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine aktaracağı niyetini paylaştı. Muhtar Kaya, maaşını aldığı gibi gerek köy imamının talep ettiği kişilere, gerekse kendisinin okuttuğu öğrencilere aktarıyor.

Muhtar Hacı Kaya, İhlas Haber Ajansı muhabirine, daha öncede hayır işlerine başvurduğunu, Kur-an kursları, ihtiyaç sahipleri gibi çeşitli yerlere yardım yaptığını söyledi.

Muhtar olduktan sonra da, maaşını vakfettiğini belirten Kaya, "Bu parayı almayacağımı söyledim. Şu anda bir öğrencim ilahiyat okuyor. Babasının durumu yok, her ay ona bir miktar gönderiyorum. Kur-an kursumuz var, onlara iletiyorum. Talep geliyor, köy imamı arıyor. Bir yerde talep var, ihtiyaç sahibidir. Ona aktarıyorum, o da ona aktarıyor. Köyde iki üç aile var. Her ay direkt onlara aktarıyorum. Süt kardeşim Servet Kaya, çok okuyor, benim o kadar bilgim yok. Okuyordu, bana söylüyordu bende etkilenerek bu şekilde devam ediyorum" dedi.

Mahalle sakini ve muhtarın süt kardeşi Servet Kaya, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitabından çok etkilendiğini ve süt kardeşinin de kendisi gibi etkilendiğini ifade etti.

"Ondan sonra dedi ki, 'muhtar olursam maaşı bir lira cebime sokmam.' Şimdi öğrenci okutturuyor, Filistin'e, Arakan'a yardım yapıyor, aldığı maaşı kurumlara, ihtiyaç yerine bağışlıyor" diyerek konuşan Kaya, "Böyle bir şey yaparken bizde gurur duyuyoruz. En azında inşalara faydamız olsun" diye konuştu.

Fahri köy imamı Ayatullah Sanlı ise, 6 yıldır Batı Karakoç Mahallesi'nde fahri köy imamlığı yaptığını söyledi. Kendisinin 40, eşinin de 40'a yakın kız öğrencisi olduğunu kaydeden Sanlı, "Allah, muhtarımızdan razı olsun. 6 yıldır şahidim, bize de yardımcı oldu. Maaşını kendisinden alıp ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz. Caminin ihtiyacı soba, halılarıdır, son olarak bayanlara taziyeevi yaptı. Maddi eksikliği olan öğrenciler nerede varsa ister okul, ister Kur-an kursu olsun, isterse medrese olsun bir şekilde yetiştiriyoruz. Bize de aktarıyor, kendisinde de kalıyor. Biz talep ediyoruz, kendisi de bize atıyor. Bu şekilde dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarın Hayırseverliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtarın Hayırseverliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.