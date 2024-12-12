Muhtarlar Akademisi Açıldı

Güncel

Yalova Valiliği öncülüğünde Yalova İli Muhtarlar Derneği ve Yalova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Muhtarlar Akademisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Hülya Kaya, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki programda yaptığı konuşmada, muhtarların bulundukları köy ve mahallenin kanaat önderleri olarak vatandaşların güvenini, oyunu almış seçkin insanlar olduğunu ifade etti.

Muhtarların kamu görevlerinde kendilerinin de en büyük paydaşları olduğunu vurgulayan Kaya, onların güçlü olması, aynı yöne bakmaları ve aynı dili konuşmasını çok önemli bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sizlere göstermiş olduğu teveccüh, sizlerin ne kadar önemli olduğuna dair yapmış olduğu, atmış olduğu adımlar ortada. Biz de Yalova'da İstanbul ve Ankara'dan sonra Muhtarlar Akademisi'ni başlatan sayılı illerden biri olarak sizlerle bir açılışı, bir büyük adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz biliyoruz ki mahallenizde, köyünüzde sorunların çözümünde vatandaşımız önce sizlere geliyor, önce muhatap olarak sizleri görüyor. Bundan sonraki süreçte sizlerle olduğumuzu ve hangi alanlarda sizlere daha çok destek vermemiz gerektiğini de ölçümlemek, görebilmek ve sizleri gerekli bilgilerle donatabilmek için bu akademiyi başlatıyoruz. Afet yönetiminde sizin göreviniz ne olacak, sosyal yardımlaşmayla ilgili vatandaşa siz mahallenizde, köyünüzde nasıl el uzatacaksınız, kamu kurumlarıyla olan iletişiminiz nasıl devam edecek, bu ve benzeri birçok konuyu hem akademisyenlerimiz hem de müdürlerimiz size tek tek anlatacak."

Vali Kaya, Yeşilay'la işbirliğine giderek, akademide en başarılı olan muhtarın köyü ve mahallesine onun adına bir park yaptıracaklarını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı ve Yeşilay Mütevelli Heyeti Üyesi Suna Üstüner de akademi ile muhtarların bilgi, tecrübe ve becerilerini artırmayı, mahalle ile köylerin daha etkin hizmet almalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.