Muhtarlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Muhtarlar Günü Mesajı

Edirne Valisi Sezer, muhtarların yerel yönetimdeki rolüne vurgu yaparak teşekkür etti.

19.10.2024 09:46
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaparak köklü bir geçmişe sahip olan muhtarlık teşkilatının,1829 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana vatandaşın devlete açılan ilk kapısı olduğunu belirtti.

Muhtarların köy ve mahallelerde altyapı çalışmalarından asayişe, eğitimden sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Sezer, "Muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rolü oynarken, aynı zamanda katılımcı kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan bu yapıyı güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Edirne genelindeki 353 muhtarla birlikte, kentin eğitim, sağlık, altyapı, güvenlik, tarım ve sanayi gibi birçok alanda en doğru yatırımlarla geleceğe hazırlandığını aktaran Vali Sezer, muhtarların iş birliği ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirtti.

Vali Sezer, mesajını "Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kamu hizmetlerinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

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