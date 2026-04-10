Muhtarlar için Akademik Eğitim Programı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhtarlar için Akademik Eğitim Programı

10.04.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da muhtarlar için eğitim protokolü imzalandı, hizmet kalitesi artırılacak.

Antalya Valiliği ile Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği'nde düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Nazif Alp ve Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç katıldı.

Protokol amacı muhtarların görev süreleri boyunca karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik ve yönetimsel sorunlara profesyonel çözümler üretebilmelerini sağlamak olduğu belirtildi.

Protokol ile kentteki muhtarların Akdeniz Üniversitesi'nin uzman akademisyenlerden eğitim alarak vatandaşlara sundukları. hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.

Program sonunda mezuniyet töreni düzenlenerek dersleri başarıyla tamamlayan muhtarlara resmi katılım belgesi ve ders notları dijital arşiv olarak kendilerine sunulacak.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Alaaddin Keykubat, Antalya Valiliği, Yerel Yönetim, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:22:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.