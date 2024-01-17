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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek - Son Dakika
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanmış olacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre, seçmen listeleri askıdan indirildikten sonra itiraz süreci sona erecek. Ayrıca seyyar sandık başvuruları da bugün sona erecek.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek
17.01.2024 - 10:03,
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanmış olacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvim uyarınca, 2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanmış, listeler 4 Ocak'tan itibaren askıya çıkmıştı. Ayrıca bu tarih, listelere itiraz sürecinin de başlangıcı olmuştu.

Seçim takvimi kapsamında, bugün itibarıyla seçmen listeleri askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanacak.

YSK, listelere ilişkin itirazları 20 Ocak Cumartesi gününe kadar karara bağlayacak.

Ayrıca bina bazında seçmen kayıtlarının YSK ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanması işlemi de bugün sona erecek.

Seyyar sandık başvuruları da bugün sona eriyor

YSK'nin takvimi kapsamında, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, bu seçimlerde de seyyar sandıklarda oy kullanabilecek.

İlgililerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için söz konusu seçmenlerin bir yakını, seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru yapabilecek.

Seyyar sandıkta oy kullanımı için başvuru süreci bugün itibarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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