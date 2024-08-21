Muhtarlık odasında biriken tebligatlar dikkat çekti - Son Dakika
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Muhtarlık odasında biriken tebligatlar dikkat çekti

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Şirdenli'yi ziyaret ederek, muhtarlık odasında biriken icra ve diğer tebligat dosyalarının çokluğuna dikkat çekti. Tanrıkulu, muhtarların bu iş yükünden kurtulması gerektiğini belirtti.

21.08.2024 14:40
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Şirdenli'yi ziyaret eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, muhtarlık odasında biriken icra ve diğer tebligat dosyalarının çokluğuna dikkat çekerek, "Benim gözlemlediğim, bu masada, poşetlerin içerisinde sahibini bekleyen yüzlerce, hatta binlerce tebligat var maalesef. Muhtarların bu iş yükünden kurtulması lazım" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şeyhmus Şirdenli'yi ziyaret etti. Muhtarlık odasındaki görüşmede, çoğunluğunu icra dosyalarının oluşturduğu tebligatlar dikkat çekti.

Ziyarette konuşan Tanrıkulu, muhtarlığın bir odasında her tarafın tebligatlarla dolu ve bu tebligatların çoğunluğunun icra dosyalarına ait olduğunu belirterek,  "Masanın üstünde, dolaplarda, poşetlerin içerisinde yüzlerce tebligat var. Muhtarın tek başına bu kadar tebligatla başa çıkması mümkün değil. Herkes icralık, burada belki de muhatabını bekleyen binlerce tebligat var. Muhtarların bu iş yükünden kurtulması lazım.  Ekonomideki berbat durum, vatandaşa da yansımış durumda. Benim gözlemlediğim, bu masada, poşetlerin içerisinde sahibini bekleyen yüzlerce, hatta binlerce tebligat var maalesef" dedi.

Sürekli icra dosyalarının geldiğini anlatan muhtar Şeyhmus Şirdenli ise şunları söyledi:

"Gerçekten mesai içinde biz buradan ayrılmıyoruz. Mesai dışında da bazen vatandaşlar arıyorlar. Sürekli postacılar icra dosyasını getiriyor. Dolaplarda yer yok, masanın üstünde yer yok. Kağıt bırakmaya da yerim yok. Sizden ricam; bir an önce bu duruma çare bulmanız."

Muhtarlık odasında biriken tebligatlar dikkat çekti
Kaynak: ANKA

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