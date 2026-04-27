Müjdat Gezen, Eskişehir\'de Adının Verildiği Sahneyi Ziyaret Etti

27.04.2026 13:01  Güncelleme: 13:44
(ESKİŞEHİR) - Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen, Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın Sultandere Mahallesi'nde bulunan ve yakın zamanda yenilenen Müjdat Gezen Sahnesi'ni ekibiyle birlikte ziyaret etti.

Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın önceki yıllarda hizmete açtığı Sultandere Sahnesi, yakın zamanda bir çalışma ile yenilenerek alınan kararla Müjdat Gezen Sahnesi olarak isim değiştirdi. Oyun sahnelemek için şehre gelen Gezen ve ekibi sahneyi ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Eskişehir'de adının yaşatılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Gezen, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Yılmaz Büyükerşen Hocam zamanında var olan bu sahnenin, yapılan değişikliklerle sempatik bir hale getirildiğini gördüm. Çok güzel bir tiyatro sahnesi, içinde bir kütüphanenin de var olması beni ayrıca memnun etti. Eskişehir'e bir sonraki gelişimde kendi kitaplarımı da mutlaka buraya getireceğim. Eskişehir'de bir sahneye adımın verilmesine vesile olan değerli Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve Şehir Tiyatroları yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Adımın Eskişehir'de bu şekilde yaşayacak olması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

