Müjdat Gezen\'in 71. sanat yılı özel programla kutlandı

Usta sanatçı Müjdat Gezen'in 71'inci sanat yılı özel bir programla Caddebostan Kültür Merkezi'nde kutladı. Müjdat Gezen belgeseli gösterimi ve söyleşisinin gerçekleştirildiği etkinliğe usta sanatçının ailesi, arkadaşları, çok sayıda ünlü isim, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
Sahneye çıktığı 10 yaşından nu yana sayısız eserler koyan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Müjdat Gezen'in sanat hayatındaki 71'inci yılı, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Müjdat Gezen başta olmak üzere eşi Leyla Gezen, tarihçi İlber Ortaylı, sanatçı dostları Kandemir Konduk ile Orhan Aydın, Müjdat Gezen Kültür Merkezi eğitmenleri, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
Bazen güldüren, bazen hüzünlendiren belgeselin anlatıcıları arasında ailesi ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra dostları Perran Kutman, Uğur Dündar, Kandemir Konduk, Zülfü Livaneli, Türkan Şoray, Mustafa Alabora, Cüneyt Arkın, Orhan Aydın, Erol Evgin, Temel Gürsu, Türker İnanoğlu, Cem Yılmaz, Emre Kongar, İlker Başbuğ, Sadun Aksüt, Celal Ülgen, Özden İnönü Toker ve öğrencileri Demet Akbağ, Erkan Can, Yasemin Yalçın, Şevket Çoruh, Ezgi Mola, Alper Kul, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Gonca Vuslateri, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Kıvanç Tiner, Dolunay Soysert, Meltem Taşkıran, Barış Dinçel yer aldı.
ÇOCUK YUVASINA İSMİ VERİLECEK
Müjdat Gezen'in 71'inci sanat yılına özel programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Her daim doğrunun, haklının, ezilenin yanında olmuş; canımızdan çok sevdiğimiz ülkemizde demokrasinin temini için 80 yaşında hala mücadeleden bir adım geri atmayan, karakteri ve sağlam duruşuyla bu ülkenin yurttaşlarına ve gençlerine öncülük eden Müjdat Gezen her zaman yolumuzu aydınlattı; sanatla aydınlattı, dik duruşuyla aydınlattı, doğru bildiklerinden ne pahasına olursa olsun taviz vermemesiyle aydınlattı ve aydınlatmaya da devam edecek. Tam da bu sebeple Kadıköy Belediyesi olarak önümüzdeki aylarda açılışını gerçekleştireceğimiz bir çocuk yuvasına Sayın Müjdat Gezen'in ismini vereceğimizi müjdelemek isterim. Belediye meclisimizin mart ayı oturumunda kabul edilen bu kararla Kadıköylü çocuklarımızı Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden önce Müjdat Gezen Çocuk Yuvası'ndan mezun etme şansını yakalamış olacağız. Böylelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden nice Cumhuriyet çocuklarını beraber yetiştireceğiz" dedi.
"MÜJDAT GEZEN TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ HAZİNELERİNDENDİR"
Belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu da, "Bu belgeseli yaparken Müjdat Gezen'in mesleki niteliklerinin yanı sıra karakteristik özellikleri üzerinde durmaya çalıştım. Onun nasıl bir insan olduğu sorusuna cevap aradım, yüreğine bakmaya çalışarak bilmediğim çok şey öğrendim. Aslında onun ailesi, arkadaşları, dostları, öğrencileri ile birlikte 48 röportaj gerçekleştirdim. Bir yerde durmam gerekiyordu, oysa konuşacağım çok kişi vardı. O zaman bitmeyen bir belgesel olacaktı çünkü Müjdat Gezen bildiğiniz gibi hayatı boyunca para değil insan biriktirdi. Bu belgesel aydınlanma ve demokrasi mücadelemizin simgelerinden Müjdat Gezen'e bir saygı duruşudur. Ona olan şükran duygumuzun tezahürüdür. Temel amacı her daim, her kesime rol model göstermektir. Çünkü Müjdat Gezen Türkiye'nin en değerli insan hazinelerindendir" diye konuştu.
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