Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgesel İzmir'de gösterildi

Güncel

(İZMİR)- Gazeteci yazar Gökmen Ulu'nun yönetmenliğini yaptığı, Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen'in hayatını anlatan 'Bir Sevgi Belgeseli' Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Belgeselin gösterimi sonrasında telefonla söyleşi yapılan Gezen, en kısa zamanda Sanathane'ye gelerek İzmirlilerle buluşma sözü verdi.

Konak Belediyesi'nin tarih kokan kültür sanat mekanlarından Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, ağustos ayı boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Tiyatrodan belgesel gösterimine, söyleşiden açık havada film nostaljisine kadar yüzlerce kişinin katılım sağladığı etkinliklerin kapanışı, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen'in hayatını anlatan 'Bir Sevgi Belgeseli' gösterimine ile yapıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen gösterime belgeselin yönetmeni gazeteci yazar Gökmen Ulu'nun yanı sıra yanı sıra CHP Konak Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri, belediye bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulu: Türkiye'nin insan hazinelerinden

Gökmen Ulu, belgesel gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Müjdat Gezen belgeseli hazırlamasının nedenini "Her daim topluma rol model göstermek" olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosunun büyük üstadı, aydınlanma ve demokrasi mücadelemizin simge isimlerinden Müjdat Gezen'in mesleki niteliklerinin yanı sıra karakteristik özellikleri üzerinde durmaya çalıştım. Onu tek başıma yapmadım elbette. Çok sayıda kişiyle röportaj yaptım. Ailesi, dostları, arkadaşları, öğrencileriyle birlikte anlattık. Belgeselin temel amacı; elbette yurttaş olarak dünyada tanıdığım en güzel kalpli insanlardan biri olan Müjdat Gezen'e şükran duygumuzun bir tezahürüdür ama temel hedefi; her daim topluma rol model göstermektir. Çünkü Müjdat Gezen Türkiye'nin insan hazinelerindendir" dedi.

İstanbul'da doğdu, İzmir'de tanındı

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği 'Bir Sevgi Belgeseli' gösterimi sonrasında ise Müjdat Gezen' ile telefonla söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun üstlendiği söyleşide Gezen, "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama ilk defa İzmir'de tanındım. İzmir'de çok dostum var. İzmir Fuarı'nda oyun oynadım. İzmir halkı beni İstanbul halkından önce tanıdı" diyerek İzmir'in hayatında özel bir yeri olduğunu dile getirdi. Müjdat Gezen, seyircilerin daveti üzerine Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde İzmirlilerle buluşma de sözü verdi.

Söyleşinin sonunda sanat merkezini dolduran herkesi kucakladığını ve sevgilerini gönderdiğini dile getiren Gezen, "İzmir benim için çok özel bir şehirdir. İzmirliler de özeldir. Herkesin alınlarından, yanaklarından öpüyorum" dedi. Doyulmaz bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Gökmen Ulu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ve gecede emeği olan herkese teşekkür etti.