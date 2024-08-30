Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgesel İzmir'de gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgesel İzmir'de gösterildi

Gazeteci yazar Gökmen Ulu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Bir Sevgi Belgeseli', Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Belgeselin gösterimi sonrasında Müjdat Gezen, İzmirlilerle buluşma sözü verdi.

30.08.2024 14:36  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Gazeteci yazar Gökmen Ulu'nun yönetmenliğini yaptığı, Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen'in hayatını anlatan 'Bir Sevgi Belgeseli' Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Belgeselin gösterimi sonrasında telefonla söyleşi yapılan Gezen, en kısa zamanda Sanathane'ye gelerek İzmirlilerle buluşma sözü verdi.

Konak Belediyesi'nin tarih kokan kültür sanat mekanlarından Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, ağustos ayı boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Tiyatrodan belgesel gösterimine, söyleşiden açık havada film nostaljisine kadar yüzlerce kişinin katılım sağladığı etkinliklerin kapanışı, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen'in hayatını anlatan 'Bir Sevgi Belgeseli' gösterimine ile yapıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen gösterime belgeselin yönetmeni gazeteci yazar Gökmen Ulu'nun yanı sıra yanı sıra CHP Konak Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri, belediye bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulu: Türkiye'nin insan hazinelerinden

Gökmen Ulu, belgesel gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Müjdat Gezen belgeseli hazırlamasının nedenini "Her daim topluma rol model göstermek" olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosunun büyük üstadı, aydınlanma ve demokrasi mücadelemizin simge isimlerinden Müjdat Gezen'in mesleki niteliklerinin yanı sıra karakteristik özellikleri üzerinde durmaya çalıştım. Onu tek başıma yapmadım elbette. Çok sayıda kişiyle röportaj yaptım. Ailesi, dostları, arkadaşları, öğrencileriyle birlikte anlattık. Belgeselin temel amacı; elbette yurttaş olarak dünyada tanıdığım en güzel kalpli insanlardan biri olan Müjdat Gezen'e şükran duygumuzun bir tezahürüdür ama temel hedefi; her daim topluma rol model göstermektir. Çünkü Müjdat Gezen Türkiye'nin insan hazinelerindendir" dedi.

İstanbul'da doğdu, İzmir'de tanındı

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği 'Bir Sevgi Belgeseli' gösterimi sonrasında ise Müjdat Gezen' ile telefonla söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun üstlendiği söyleşide Gezen, "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama ilk defa İzmir'de tanındım. İzmir'de çok dostum var. İzmir Fuarı'nda oyun oynadım. İzmir halkı beni İstanbul halkından önce tanıdı" diyerek İzmir'in hayatında özel bir yeri olduğunu dile getirdi. Müjdat Gezen, seyircilerin daveti üzerine Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nde İzmirlilerle buluşma de sözü verdi.

Söyleşinin sonunda sanat merkezini dolduran herkesi kucakladığını ve sevgilerini gönderdiğini dile getiren Gezen, "İzmir benim için çok özel bir şehirdir. İzmirliler de özeldir. Herkesin alınlarından, yanaklarından öpüyorum" dedi. Doyulmaz bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Gökmen Ulu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ve gecede emeği olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Müjdat Gezen, Gökmen Ulu, Konak, İzmir, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Belgesel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgesel İzmir'de gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 16:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgesel İzmir'de gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement