Mukaşerli Erişte Çorbası: Elazığ'ın Lezzeti

27.02.2026 11:34
Osmanlı mutfağından gelen mukaşerli erişte çorbası, paylaşımın ve misafirperverliğin simgesi.

Osmanlı mutfağından bugüne ulaşan mukaşerli erişte çorbası, Elazığ mutfağının öne çıkan yöresel lezzetlerinden biri olarak beğeniyle tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Elazığ mutfağının geleneksel lezzetlerinden mukaşerli erişte çorbasının yapımı anlatıldı.

Kara nohutun kabuklarının soyulmuş hali olan "mukaşer" ile hazırlanan, Osmanlı mutfak kültüründen gelen çorba, kendine has lezzeti ve aromasıyla özellikle ramazanda tercih ediliyor.

Adını, kullanılan "mukaşer" ile "erişte"den alan çorba, evlerde imece usulüyle hazırlanması, paylaşma ve misafirperverlik geleneğini yansıtan hikayesiyle sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Çorbanın tarifini AA muhabirine anlatan Elazığ Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici ve işletme sahibi Müyesser Ünsaldı, Elazığ'ın çok zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Mukaşerli erişte çorbasını diğer çorbalardan ayıran özelliğin "mukaşer" olduğunu belirten Ünsaldı, "Geçmişte Elazığ ve yöresinde erişte kesimi imece usulü yapılırdı. Komşular bir araya gelir, hamurlar açılır, erişteler kesilir, hazırlanan erişteler hakkaniyetle paylaştırılırdı. O günün sonunda bir kısım erişteler ile büyük bir tencerede mukaşerli erişte çorbası hazırlanır, kesime katılan herkes aynı sofrada bu çorbadan içerdi. Mukaşerli erişte çorbası yalnızca bir yemek değil, emeğin ve paylaşımın simgesiydi." dedi.

Mukaşerli erişte çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

1 kase erişte1 su bardağı mukaşer250-300 gram kuşbaşı et1 kuru soğan (isteğe bağlı)50 gram kuyruk yağı1 yemek kaşığı biber salçası1 yemek kaşığı domates salçası8 su bardağı suTereyağıAz zeytinyağıTuzPul biberErişte yapımı için malzemeler:

1,5 su bardağı unYarım tatlı kaşığı tuz1 su bardağına yakın suEriştenin hazırlanışı

Eriştelerin yapımı için derin bir kap içerisinde un ve tuz karıştırılır. Yavaş yavaş su eklenip yoğrularak ele yapışmayan sert bir hamur hazırlanır.Yarım saat kadar dinlenmeye bırakılan hamur iki ya da üçe bölünerek oklava ile açılır.Açılan hamurların birbirine yapışmaması için un serpilerek 4-5 kat üst üste konulup, bıçakla ince ince kesilir.Not: İsteğe göre hazır kurutulmuş erişte de kullanılabilir.

Çorbanın yapılışı

Tereyağı, zeytinyağı ve kuyruk yağı tava ya da düdüklü tencereye konulur. Daha sonra kuşbaşı et sotelenerek kavurma gibi pişirilir.Pişen et kevgir yardımıyla başka bir kaba alınır ve tencerede kalan yağa domates ve biber salçası eklenerek karıştırılır.Ardından yıkanmış mukaşerler tencereye eklenir ve pişirilir. Düdüklü tencere kullanırsanız bu süreç çok daha kısa olur.Mukaşerler pişince kavurma ve 1 çorba kasesi kadar erişte eklenir, tuz ve pul biber de eklenerek pişmeye bırakılır. Erişteler çok kısa sürede pişecektir. Bu süreçte kontrol edilmesi gerekir.Çorba, pişmeye yakın nane eklendikten sonra servise hazır hale getirilir.

Kaynak: AA

