Mülakat Mağduru Öğretmenler Tepkili - Son Dakika
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Mülakat Mağduru Öğretmenler Tepkili

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı'nın usulsüzlük iddialarını reddetmesine karşı basın toplantısı düzenledi.

28.02.2025 15:37
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(ANKARA) - "Mülakat mağduru" öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "usulsüzlük" iddialarını kabul etmemesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Mahkeme kararıyla elde edip paylaştığımız belgelere bakıp halen 'mülakat gibi mülakat yaptım' diyebiliyor musun? Tabi bunu ilk defa size sormuyoruz. 117 gündür çıkıp itirazlarımıza cevap vermenizi bekliyoruz" denildi.

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında yaşanan mağduriyetleri nedeniyle adalet ve hak arayışına devam eden mülakat mağduru öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Mağdur öğretmen adaylarının sözcülüğünü yapan felsefe öğretmeni adayı Özkan Özdemir, şöyle konuştu:

"İlk gün belirttiğimiz gibi yaşadığımız mağduriyetin asıl sebebi olan mülakatların, mülakat gibi yapılamamasından dolayı 1611 öğretmenin atama hakkı elinden alınmıştır. Bu mağduriyete sebep olan mülakatlarda yaşanan  skandalları gece demeden, gündüz demeden tam 117 gündür anlatmaya çalışıyoruz.

Tabi buradan altını çizmek zorunda olduğumuz  'usulsüzlük' kelimesidir. Sayın Bakan bu söylemimizi kabul etmemekte ve usulsüzlük olmadığını kanal kanal gezip torpil yapılmadı diyerek reddetmektedir. Biz buradan kendisine soruyoruz. Mülakat gibi mülakat yapacağız dediniz ve aylarca usulünün nasıl olacağına dair demeçler verip bazı gaztecileri ikna etmeye çalıştınız. Mülakat yapmak için Bakan Bey şöyle bir argüman kullanıyordu. 'Mülakatlarda KPSS puanının aynısını vereceksek niye mülakat yapıyoruz ki?'. Eski mülakatların formalite icabı yapıldığını kendisinin mülakat gibi mülakat yapacağını söylemişti. Peki mahkemeye kararıyla elde edip paylaştığımız belgelere bakıp halen mülakat gibi mülakat yaptım diyebiliyor musun? Tabi bunu ilk defa size sormuyoruz. 117 gündür çıkıp itirazlarımıza cevap vermenizi bekliyoruz. Çok merak ediyoruz. Meclis kürsüsünde siyasetçileri karşınıza alıp, 'Ben bir  bilim adamıyım' derken bu düşüncenizin temelini oluşturan olgu bizi denek olarak kullanmış olmanızdan mı geliyor? Eğer buna cevabınız hayır ise muhataplarınızın siyasetçiler değil konunun asıl muhatapları olan bizlerin olduğunu size hatırlatmak isteriz.

Gelin bu inadınızdan vazgeçin. ve ana sütü gibi ak olan kazanılmış haklarımızı bize iade edin. Bizim bu konuma gelmemiz kolay olmadı. Yıllarca verilen emekler söz konusu. Defaatle dile getirdiğiniz inançlı kimliğinizle beraber gerçekten haktan, hukuktan yanaysanız, yıllarca verdiğimiz emeklerin karşılığı olan atama hakkımızla değil aylarca yapmaya çalıştığınız mülakat gibi mülakatınızı hiç eden komisyon üyesiyle uğraşabilirsiniz. Mücadelemizi bu ülkenin dürüst, vicdanlı  bürokratlarına, hakimlerine emanet ettik. Er ya da geç kazanacağımızı, haklı çıkacağımızı biliyorduk. Nitekim Anayasamızda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. ve er yada geç adalet tecelli edecekti. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı yaşadığı mağduriyeti gidermek adına dava açamayan mağdur arkadaşlarımız var. Söz konusu yargı eliyle gerçekleşecek hak iadesinde bu arkadaşlarımız bu haktan yoksun kalacaktır."

"'Biz torpil yapmadık' diyen Bakan'ın bu mülakatla eline ne geçmiştir"

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, mağduriyetlerin giderilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından kadro alınması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bir mülakat garabeti ile karşı karşıyayız ve bunun sonuçları var. Aslında merak ettiğim 'Biz torpil yapmadık' diyen Bakanın bu mülakatla eline ne geçmiştir mesela. Bundan hangi faydayı sağlamıştır? Hangi sonucu almıştır? Burada aslında konunun çözümü çok basitti. Aslında başlangıç hikayesinde sorun ilk ortaya çıkığında şöyle demiştim, 'Sayın Bakan, Maliye Bakanlığından kadro alın. Buradaki arkadaşlarımızın atanacağı yöntemi belirleyin, arkadaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıırn'. Ama ne yazık ki Türkiye'de her medeni devlette olduğu gibi işler yürümüyor. Bu sorunun çözümü Maliye Bakanlığından 1611 kadro alınarak şu anda mağdur olan arkadaşlarımızı mahkeme kapılarında uğraştırmadan, Milli Eğitim Bakanı kendini daha rezil etmeden, bu kış günü burada mağdur etmemektir."

Mülakat mağduru öğretmenlerin açıklamasına katılan Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak da şunları söyledi:

"Farklı illerde yapılan mülakat komisyonlarındaki değerlendirmelerde bu komisyonların verdiği puanların hepsi farklı. Bu farklı paunlar burada bulunan eğitimci arkadaşlarımızın, anne ve babalarının, onları tırnağıyla, dişiyle, kendi yediklerinden kısarak okutmak için kendileri de dirsek çürüterek elde ettikleri haklar o komisyonlarda hiç edildi. Bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı da verildi. Her şey çok ortadayken olması gereken normal bir devlet aklı eğer biz kabile devleti değilsek yaratılan mağduriyeti gidermektir o devletin görevi."

"Bu ülkede bir eğitim sorunu var, öğretmen sorunu var"

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Ankara İl Temsilcisi Betül Koca da şu görüşleri dile geçtirdi:

"Öğretmenlerimiz aylardır bu Milli Eğitim Bakanlığı önünde adalet arıyor. Yalnız bunu çözen tek bir muhatap bulamıyor. Bu ülkede artık sadece mülakat mağduru öğretmenlerin sorunu yok. Bu ülkede bir eğitim sorunu var, öğretmen sorunu var. Artık iltihaplanmış, irin tutmuş fakat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunu görmek istemiyor. Kamudaki öğretmen mutsuz, sözleşmeli öğretmen mutsuz, öğrencisi mutsuz. Özel sektörde çalışan bizim gibi öğretmenler asgari ücretle çalışmak için mücadele ederken mutsuz. İçin de üyelerimizin de olduğu öğretmenlerimizin taleplerinin bir an evvel çözülmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mülakat Mağduru Öğretmenler Tepkili - Son Dakika

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