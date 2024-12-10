Mumbai'de Otobüs Kazası: 6 Ölü, 40 Yaralı

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YENİ DELHİ, 10 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de kamu hizmetlerinde kullanılan bir otobüs, çok sayıda araç ve yayaya çarptı. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybederken 40'ı aşkın kişi de yaralandı.

Yerel bir emniyet yetkilisinin salı günü yaptığı açıklamaya göre kaza, pazartesi gecesi Ambedkar Nagar bölgesinde meydana geldi.

Kazada otobüs şoförü de yaralanırken, yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kazanın nedeni araştırılıyor.