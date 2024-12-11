Münbiç'e Giden Yollar Yeniden Yapılıyor - Son Dakika
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Münbiç'e Giden Yollar Yeniden Yapılıyor

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Münbiç, PKK/YPG terör örgütünden arındırıldıktan sonra altyapı çalışmalarına hızla başladı. Çobanbey Belediyesi tarafından yürütülen asfaltlama ve onarım çalışmalarıyla kente giden yollar, 8 yıl aradan sonra yeniden asfaltla buluşuyor.

11.12.2024 12:52  Güncelleme: 13:04
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- Terörden arındırılan Münbiç'e giden yollar onarılıyor

MÜNBİÇ - Suriye'de PKK/ YPG terör örgütünden arındırılan Münbiç'e giden yollarda asfaltlama ve onarım çalışmaları başladı.

Suriye Milli Ordu tarafından PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Münbiç'te altyapı çalışmaları hızlı başladı. Kente giden yollar, 8 yıl aradan sonra yeniden asfaltla buluştu. Çobanbey Belediyesine ait iş makineleri, Fırat Kalkanı bölgesinden Münbiç'e giden ara yollarda onarım çalışmalarının ardından asfalt dökmeye başladı.

"Münbiç'e giden tüm yollar yeniden yapılıyor"

Bölgenin özgürleştiğini söyleyen Çobanbey Belediye Başkanı Mahmut Hasan, "Üç gün önce Fırat Kalkanı bölgesinde başlatmış olduğumuz özgürlük savaşından dolayı Münbiç bölgesi teröristlerden kurtarıldı ve hemen ardından yol ve alt yapı çalışmalarına başladık. Çobanbey'den Münbiç'e giden ara yolu yapmaya başladık. İnşallah 2-3 gün içerisinde yolların tamamını bitireceğiz" dedi.

"Herkes Suriye'ye dönsün"

Esad ve YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin özgürleştirildiğini belirten Hasan, Türkiye'deki Suriyelileri evlerine dönmeye çağırdı. Hasan, "Suriye özgürleştirildiğinden dolayı tüm Suriyeli mültecilerimizi ülkemize bekliyoruz. Bir kişi değil, herkesin çalışması gerekiyor. El ele verelim bu güzelim ülkeyi ayağa kaldıralım. Ben inanıyorum ki geleceğimiz çok güzel olacak ve güzel günler bizleri bekliyor. Kardeşleriniz sizi bekliyor, bizleri kardeşsiz bırakmayın. Gelin buraya birlikte çalışalım, birlikte adım atalım, birlikte inşa edelim. Bir an önce ülkenize dönün, işinize bakın, evinize bakın. Hayatınızın diğer zamanlarını barış içerisinde geçirelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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