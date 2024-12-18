Münbiç'te Dronlu Saldırı Panic Yaratıyor - Son Dakika
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Münbiç'te Dronlu Saldırı Panic Yaratıyor

PKK/YPG, Münbiç'te Türk gazetecilere dronla saldırdı, panik anları kameraya yansıdı.

18.12.2024 20:06
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- Münbiç'te PKK/ YPG'li teröristlerden gazetecilerin bulunduğu bölgeye dronlu saldırı

Saldırı anında yaşanan panik kamerada

MÜNBİÇ - Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te Türk gazetecilerin haber takibi için bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristler tarafından kamikaze dronla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anında yaşanan panik kameraya yansıdı.

Suriye Milli Ordusu güçleri ile Fırat Nehri'nin doğusuna kaçan PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Teröristlerin kamikaze dronlarla gerçekleştirdiği saldırılara SMO güçleri anında karşılık veriyor. Türk gazetecilerin haber takibi için geldiği bölgeye teröristler tarafından art arda iki dron ile saldırı gerçekleştirildi. Gazetecilerin ağaçlık alana koşarak saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırı anında yaşanan panik ise kameralara saniye saniye yansıdı. İlk dronun bölgeye düşmesinin hemen ardından ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. Dronun görünmesiyle birlikte SMO güçleri ateş açtı. Vurulan dron hedefine ulaşamadan düşürüldü. Kamikaze dronun düşmesinin ardından patlama meydana geldi. Gazeteciler başka bir saldırı ihtimaline karşı güvenli bölgeye çekildi.

Kaynak: İHA

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