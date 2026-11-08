Münih\'teki savunma sanayisi buluşmasında yerlilik oranı yüzde 83\'e ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", Almanya'da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda Münih'te gerçekleştirildi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü rol üstlenen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Alp Havacılık, HEAŞ, Teknopark İstanbul, TR Uçuşa Uygunluk ve TEITECH şirketlerinin temsilcileri, program kapsamında katılımcılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, buluşmada katılımcılara "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı bir sunum yaptı.

Başkanlığın 41. kuruluş yıl dönümüne denk gelen etkinlikte Karataş, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki büyümesini ve küresel pazardaki stratejik konumunu verilerle paylaştı.

"Yerlilik oranı yüzde 83'e ulaştı"

Sektörün 2002 yılında yüzde 20 olan yerlilik oranının yüzde 83 seviyesine geldiğini belirten Karataş, bu başarının arkasında güçlü bir sanayi ekosisteminin yattığını vurguladı.

Şu anda Türkiye'de doğrudan savunma sanayisine iş yapan 4 binin üzerinde firma bulunduğunu aktaran Karataş, "Bu 4 bin firmada çalışan mühendis, uzman ve teknisyen dahil 135 bin savunma sanayisi çalışanının şu ana kadar elde ettiği yıllık ciro 25 milyar dolardır. AR-GE'ye ayrılan harcama ise 3,8 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.

Karataş, alt yüklenicilerle birlikte sektörde sivil ve savunma alanına çalışan toplam 16 bin firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, son üç yılda bu ekosisteme 20 milyar doların üzerinde iş hacmi sağlandığını kaydetti.

"İhracatın yüzde 56'sı NATO ve AB ülkelerine"

Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeline de değinen Karataş, ürün, platform ve sistemlerin şu an birçok ülkede kullanıldığını bildirdi.

Savunma sanayisinde ihracatın her yıl giderek arttığına dikkati çeken Karataş, şöyle konuştu:

"Biz geçtiğimiz yıl yaptığımız ihracatın yüzde 56'sını NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine yapmışız. Özellikle İHA ve SİHA'larımıza baktığımızda, dünyadaki İHA/SİHA pazarının yüzde 65'i Türk savunma sanayisinin domine ettiği bir alandır. Yapacak çok şey var. Teknoloji geliştikçe biz de bunu yenilemek için elimizden geleni yapacağız."

Geleceğin savunma konsepti ve "bilişsel cephe" vurgusu

Hakan Karataş, dünyada askeri harcamaların hızla arttığını ve savunma konseptinin değiştiğini belirterek, sektördeki 5 ana eğilimi, sistemler sistemine geçiş, yapay zeka ve otonomi, görünmeyen cepheler, maliyet etkin üretim ve endüstriyel dayanıklılık olarak sıraladı.

Teknolojinin yanı sıra sürdürülebilirlik, ekonomi ve yumuşak güç unsurlarının entegre çalışması gerektiğini vurgulayan Karataş, asıl belirleyici unsurun insan kaynağına dayanan "bilişsel cephe" olduğunun altını çizdi.

Karataş, "Bütün uzmanlar, 'Bir ülke şu cephesine sahip çıkarsa sırtı yere gelmez' diyor. O da bilişsel cephedir. Kendi insanının bilişsel kapasitesinden maksimum seviyede faydalanabilen ülkeler bu işi öne götürecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yetenekleri yönetmeye çalışıyoruz"

SSB Başkan Yardımcısı Karataş, projenin sadece mevcut çalışanları değil, yurt dışında eğitim gören veya çalışan Türk vatandaşlarını da hedeflediğini söyledi.

Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde periyodik olarak düzenlenen buluşmaların önemine dikkati çeken Karataş, "Biz 'beyin göçü' demiyoruz, bizim için önemli olan 'beyin gücü'dür. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında bir Türk değerli bir iş yapıyorsa başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

"Hedef, stratejik plan doğrultusunda yetkinlik kazandırmak"

Hakan Karataş, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonunu ve proje kapsamında Avrupa'da yürütülen teknoloji ve yetkinlik buluşmalarındaki hedeflerini anlattı.

Savunma Sanayii İcra Komitesinde imzalanan projelerden birinin insan odaklı Milli Yetkinlik Hamlesi olduğunu belirten Karataş, sektörde şu an devam eden 1500 proje bulunduğunu kaydetti.

Karataş, hedef kitlenin sadece savunma sanayisi profesyonelleriyle sınırlı olmadığını, lise ile üniversite öğrencilerini, yeni mezunları ve yurt dışında eğitim gören veya çalışan vatandaşları da kapsadığını ifade etti.

Savunma sanayisinin stratejik planı ve teknoloji yol haritaları doğrultusunda elde edilmesi gereken yetkinlik setlerine dikkati çeken Karataş, projenin temel amacının sektördeki tüm çalışanlara ve adaylara bu yetkinlikleri kazandırarak sektörün yükseliş ivmesini artırmak olduğunu vurguladı.

"Gelişmeleri birinci ağızdan aktarıyoruz"

Yurt dışında yaşayan veya eğitim gören gençlerin sektör için önemli bir hedef kitle olduğunu belirten Karataş, 2024 yılından bu yana yılda iki kez farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bugüne kadar Almanya'nın Köln, Münih, Düsseldorf, Berlin ve Hamburg, Hollanda'nın Eindhoven ve Rotterdam ile İngiltere'nin Londra şehirlerinde gençler ve profesyonellerle bir araya geldiklerini anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Amacımız şudur, birincisi, savunma sanayimizdeki gelişmeleri birinci ağızdan anlatmak. Her şeyi herkes konuşuyor, biz mümkünse bunları bizden duymalarını istiyoruz. İkincisi ise Türkiye'ye döndüklerinde iş ve girişimcilik fırsatları ile ilgili onlara sunumlar yapmaktır."

Etkinlik kapsamında kariyer panelleri ile daha önce yurt dışında çalışıp Türkiye'ye dönenlerin yer aldığı deneyim panelleri düzenlendiğini belirten Karataş, "Şirketlerimizin her birinin kendine ait özel alanları bulunuyor. Etkinliğe katılan yaklaşık 400-500 vatandaşımız, şirketlerimize kariyer, staj ya da girişimcilik fırsatları hakkında her türlü soruyu sorabiliyor. Biz onlardan geri bildirim alıyoruz ve karşılıklı olarak birbirimizden besleniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sadece teknolojiyi değil, yeteneği de yönetiyoruz"

Gerçekleştirilen organizasyonların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki insan kaynağı vizyonunu yansıttığını belirten Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durum şunu gösteriyor, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'de sadece teknolojiyi ya da sanayiyi değil, aynı zamanda yeteneği de yönetmeye ve doğru bir ekosistem oluşturmaya çalışıyor. Biz de bu bağlamda burada vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bundan çok memnunuz. Her geldiğimizde çok pozitif bir enerji oluşuyor. Savunma sanayisini anlatırken hem biz onları gururlandırıyoruz hem de onların yaptığı işleri duyarak büyük mutluluk duyuyoruz."

Program kapsamında "Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" ve "Savunma Sanayiinde Kariyer Fırsatları" başlıklı paneller yapılırken, katılımcılar firma temsilcileriyle birebir görüşme gerçekleştirdi. Programın ikinci etabı Stuttgart'ta düzenlenecek.