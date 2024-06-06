Munzur Vadisi'nde Çevre Temizliği Etkinliği

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TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, 'Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde, yaklaşık bin kişinin katılımıyla, çevre duyarlılığı için, çevre temizliği yapıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, " Tunceli'de doğa çok seviliyor. Biz de bu sevginin göstergesi olarak bugün Munzur Vadisi'nde 'Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında, atık toplama faaliyeti yaptık" dedi.

Kent merkezi ve Ovacık arasında yer alan, doğal güzelliği, endemik tür ve yaban hayatı zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı, 42 bin hektarlık alanıyla vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda çok sayıda yerli yabancı turistin ilgisini çeken ve Türkiye'nin de taraf olduğu 'Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN)' ile korunan Munzur Vadisi Milli Parkı'nı görmeye gelenlerin bir kısmı, doğal güzelliğin keyfini çıkarırken, bir bölümü ise piknik sonrası çöplerini çevreye ve yol kenarlarına bırakıyor. Atılan çöp ve atık maddeler çevre kirliliğine yol açarken, parkta barınan hayvanlara da zarar veriyor.

'SEVGİSİNİ BIRAKSINLAR'

'Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle, doğanın kirletilmemesi ve korunmasına dikkat çekmek amacıyla Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde milli parkta etkinlik gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile kurum amirleri, kurum personeli, bölge halkı ve öğrencilerden oluşan yaklaşık bin kişi poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı. Poşetlere koyulan atıklar, araçlara yüklenip kent çöplüğüne götürüldü. Vali Tekbıyıkoğlu, milli parkın birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Biz Munzur Vadisi'ni çok seviyoruz. Munzur Vadisi, Türkiye'nin en özel yerlerinden bir tanesi ve muazzam güzelliğe sahip. Şunun da farkındayız, içinde yaşadığımız doğanın, tabiatın hakimi değiliz, bunun sadece bir parçasıyız. Aslında oyunu ve kurallarını koyan da doğanın kendisi. İnsanoğlu yaşamını devam ettirmek istiyorsa doğaya uygun bir yaşam formunu kendisine taklit etmeli. Tunceli'de doğa çok seviliyor, tabiat çok seviliyor. Biz de bu tabiat sevgisinin bir göstergesi olarak bugün Munzur Vadisi'nde bir çöp toplama, atık toplama faaliyeti yaptık. Torbalarımızı çocuklarımızla, arkadaşlarımızla beraber baya doldurduk. Tuncelimizin insanlarının muazzam bir çöp disiplini var. Biz dışarıdan gelen misafirlerimizin de buraları görmesini istiyoruz elbette ki ama onların da bizim çöp biçimimize katılmasını arzu ediyoruz. Buralara çöplerini değil sevgisini bıraksınlar. Çünkü dışarıya atılan bir plastik, belki binlerce yıl boyunca eritilemiyor, ortadan kalkamıyor. Öğrencilerimizle beraber güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.