Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Osmanlı padişahı 2. Murat döneminde moloz taştan inşa ettirilen tarihi Muradiye Camisi'nde restorasyon devam ediyor.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, camide incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Caminin bazı bölümlerindeki düzenlemelerle ilgili öneride bulunan Köken, restorasyonun en kısa sürede tamamlanarak caminin ibadete açılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Muradiye Camisi

Osmanlı padişahı 2. Murat döneminde moloz taştan inşa ettirilen dikdörtgen planlı caminin, 1621 yılında 2. Osman tarafından onarımı yaptırıldı.

Zaman içinde temeli, duvarları ve çatısında hasar oluşan caminin yeniden onarımdan geçirilmesi için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Ocak 2022'de kapsamlı restorasyon başlatıldı.

Tarihi yapının iç ve dış kısmında eş zamanlı sürdürülen çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Özellikle temel ve duvarlarında tespit edilen problemler ekipler tarafından onarıldı, eserin güçlendirilerek geleceğe daha sağlıklı taşınması sağlandı.

İç kısmı ve bahçesinde aslına uygun süren çalışmaların tamamlanmasıyla caminin yeniden ibadete açılması planlanıyor.