Muradiye Şelalesi Kışın Büyülüyor - Son Dakika
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Muradiye Şelalesi Kışın Büyülüyor

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Muradiye Şelalesi, kışın donmuş güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor, fotoğraf tutkunları için ideal.

19.02.2025 11:36
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Muradiye Şelalesi muhteşem güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

VAN - Van'ın doğal güzellikleri arasında öne çıkan Muradiye Şelalesi, yazın coşkun suları ve kışın donmuş manzarasıyla her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Muradiye Şelalesi, kış aylarında sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü gecelerde tamamen donarak muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Buz sarkıtları ve donmuş su kütleleri, şelaleyi adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Bu büyüleyici manzara, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Soğuk havaya rağmen Muradiye Şelalesi'ni ziyaret edenler, bu doğa harikasının karşısında hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Erciş'ten gelen Selim Göldaş, ailesiyle birlikte şelaleyi ziyaret ettiğini belirterek, "Her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olan Muradiye Şelalesi'ni görmeye geldik. Suyun buzda dans edişini izlemek gerçekten büyüleyici. Hava soğuk olsa da bu manzarayı görmek her şeye değer. Herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Ferzender Coşar ise Muradiye Şelalesi'nin kışın ortaya çıkardığı görsel şöleni anlatarak, " Van Gölü Havzası'nda yıllardır fotoğraf çekiyorum. Muradiye Şelalesi, özellikle kışın donduğunda muhteşem bir manzara oluşturuyor. Buz sarkıtları ve donmuş su kütleleri, fotoğrafçılar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak herkesin bu güzellikleri görmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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