Muradiye'ye Yeni Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muradiye'ye Yeni Kent Lokantası Açıldı

21.05.2025 16:18  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye'de yeni bir Kent Lokantası açarak sosyal yardımlara devam ediyor. Başkan Ferdi Zeyrek, lokantanın yanı sıra bölgenin altyapısının da 2 milyar TL'lik yatırımla değişeceğini duyurdu.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası'nın beşincisi Muradiye'de düzenlenen törenle hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muradiye'ye kazandırılan Kent Lokantası'nın ardından tüm altyapının 2 milyar TL'lik yatırımla bütünüyle değişeceğini, bu süreçte vatandaşlardan hoşgörü beklediğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen aylarda verdiği Muradiye'ye Kent Lokantası sözünü yerine getirdi. Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan açılış sonrasında Kent Lokantası Muradiye'de hizmet vermeye başladı. Açılış törenine, Başkan Ferdi Zeyrek'in yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Günde en azından sıcacık 4 çeşit yemeği vatandaşımızın boğazından geçiriyoruz"

Muradiye'ye verilen Kent Lokantası sözünü yerine getirmekten mutlu olduğunu dile getiren Zeyrek, "Sosyal belediyeciliğin en belirgin özelliklerinden olan Kent Lokantaları'nı her hafta bir ilçemizde açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehzadeler ilçesinde başlayan daha sonra Salihli, Soma, Akhisar'da, bugün de Muradiye'mizde akabinde Turgutlu, Demirci, Selendi ve Gördes'te olmak üzere 17 ilçemizde artık Kent Lokantalarımızla hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. 4 çeşit yemeği, 50 TL gibi sembolik bir rakama vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ekonomik olarak bu kadar dar boğazdan geçerken vatandaşımızın bu feryadını görmezden gelemezdik. Günde en azından sıcacık 4 çeşit yemeği vatandaşımızın boğazından geçiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Halk Mandıra'yı, Halk Ekmek'i Muradiye'mize kazandırmıştık. O zaman da söz vermiştik. Demiştik ki Muradiye'ye Kent Lokantası'nı kazandıracağız. Bunun üzerinden 1 ay geçmeden bugün Kent Lokantamızı Muradiye'mize kazandırıyoruz. Burada askıda yemek uygulamamız da var. 50 TL'yi bile maalesef veremeyecek vatandaşlarımızın olduğunu düşünerek eğer ki onların da karnı sıcak yemek ile doysun istiyorsanız askıda yemek uygulamasına katkıda bulunmanız için size istekte bulunuyorum" dedi.

"Muradiye'nin bütün altyapısı değişecek"

Muradiye'nin altyapısını sıfırdan değiştireceklerinin sözünü verdiğini de hatırlatan Zeyrek, "Geçtiğimiz ay içinde tüm şeffaflığıyla canlı yayında verdiğimiz ihalemiz sonuçlandı. Şu anda sadece Dünya Bankası'ndan imzaya kaldı. Sanıyorum ki 15-20 gün içinde Muradiye'ye ilk kazmayı vuracağız. Özellikle yazın ne kadar su sıkıntısı çektiğinizi ben biliyorum. 1,5-2 yılda Muradiye'min su sıkıntısı tarih olacaktır. Bizi zorlu bir süreç karşılayacak. Muradiye'nin tüm yolları kazılacak, bütün altyapı değişecek. Bu zorlu süreçte ben her gün sizlerle birlikte olacağım. Yolları kazılan sokaklarda oturan vatandaşlarımızdan biraz sükünet ve anlayış bekliyorum. Çünkü yaklaşık 2 milyar TL değerindeki dev yatırımı Muradiye'mize kazandırmak için çok yoğun çaba sarf ettim, bu projede artık kazma vurur noktasına geldik. Seçim boyunca hep söz vermiştim, Muradiye'nin ulaşımdaki, altyapıdaki, sosyal, ekonomik alandaki sıkıntıları biliyorum diye. Siz de görüyorsunuz ki bu sıkıntılara artık çözüm getiren bir yönetim anlayışı içindeyiz. Kent Lokantamızın Muradiye'mize hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlk yemekleri Başkan Zeyrek dağıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaptığı konuşma sonrasında kesilen kurdele ile birlikte Kent Lokantası Muradiye'de hizmete başladı. Tezgahın başına geçen Zeyrek, vatandaşlara ilk yemekleri dağıttı. Zeyrek daha sonra vatandaşlarla birlikte öğle yemeğini yedi, sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Lokantası, Ferdi Zeyrek, Muradiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muradiye'ye Yeni Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de savaş durmazsa ABD Tel Aviv’i terk edecek Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek
Yangında ailesini kaybetmişti Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı Yangında ailesini kaybetmişti! Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı
Hikmet Karaman, Zimbru’ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
00:13
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:26
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 18:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: Muradiye'ye Yeni Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.