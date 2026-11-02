Murasu siklonunun rotası Nellore'a doğru döndü, hızı 100-110 kilometreye çıkabilir - Son Dakika
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Murasu siklonunun rotası Nellore'a doğru döndü, hızı 100-110 kilometreye çıkabilir

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Hindistan Meteoroloji Dairesi, Murasu siklonik fırtınasının şiddetlenerek saatte 100-110 kilometre hıza ulaşabileceğini öngörüyor. Rotası Nellore yakınlarına dönen fırtınanın öğleden sonra kıyıya ulaşması beklenirken Andra Pradeş'te şiddetli yağışlar başladı.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nin güneybatısında oluşan "Murasu" siklonik fırtınasının şiddetini artırarak yaşamı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Murasu siklonik fırtınasının şiddetini artırarak saatte 100 ila 110 kilometre hıza ulaşabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nin güneybatısında oluşan siklonik fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaşamın olumsuz etkileneceği belirtildi.

Hindistan merkezli Ani News'in haberine göre, Andra Pradeş eyaleti Başbakan Yardımcısı Pawan Kalyan'ın ofisinin yaptığı açıklamada, "Başlangıçta Bapatla ve Machilipatnam arasında karaya ulaşacağı tahmin edilen siklonun rotası değişti ve Nellore yakınlarından geçmesi bekleniyor. Yetkililer, siklonun etkisiyle Nellore, Prakasam, Bapatla, Tirupati ve Markapuram bölgelerinde şiddetli yağışların başladığını açıkladı. Meteoroloji dairesinin tahminlerine göre, siklonun bu öğleden sonra kıyıya ulaşması muhtemel." ifadelerine yer verildi.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde oluşan siklonik fırtına "Arnab" da Hindistan'da en az 3 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Siklonik fırtınaların sık görüldüğü Bengal Körfezi, bölge ülkelerinden Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka'yı deniz kaynaklı hava felaketlerine karşı savunmasız hale getirebiliyor.

Kaynak: AA
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