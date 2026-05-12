Murat Bakan: Hizbullah'ın Bir Tetikçisi Daha Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen Melek Sain'in tahliye edilmesine tepki gösterdi. Bakan, "Bir tarafta seçilmiş belediye başkanları içeride, diğer tarafta eli kanlı Hizbullah katilleri dışarıda." dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Hizbullah hükümlüsü Melek Sain'in tahliye edilmesine sert tepki gösterdi. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hizbullah'ın bir tetikçisi daha serbest! Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay'da onanmış, kesin hükme bağlanmıştı; aynı mahkeme yargılamanın yenilenmesi talebini dört kez reddetmişti; beşincide birdenbire şartlar oluşuverdi, infaz durduruldu, Melek Sain Gaziantep Cezaevinden sokağa salındı. Ama siz bunu duymadınız, değil mi? Çünkü 'gündem' başka. Gündem magazin. Gündem özel hayat saldırıları. Gündem CHP'li belediyelere kurulan kumpaslar, sahte itirafçılar, "konuş, özgürlüğüne kavuş" şantajıyla alınan ifadeler."

Gürültü çıkarıyorlar ki, perdenin arkasını görmeyin. Perdenin arkasında ne var? 2019'dan bu yana yüzlerce Hizbullah hükümlüsü; Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de onlarca cinayetin faili tetikçiler sessiz sedasız tahliye edildi. Mağdur ailelere tebligat bile yapılmadı. Şimdi sıra Melek Sain'deydi. Yarın bir başkası olacak. Bir tarafta seçilmiş belediye başkanları içeride. Diğer tarafta eli kanlı Hizbullah katilleri dışarıda. Memleketin hali pür melali!"