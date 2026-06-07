Murat Emir'den DSP İddialarına Yanıt

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gündeme gelen iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Benim DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak'la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP'yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."