Murat Emir, yeniden tutuklanan gazeteci İsmail Arı için \'susturamazsınız\' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Emir, "İsmail Arı'yı susturamazsınız, yazdığı gerçekleri silemezsiniz" dedi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aylarca Sincan Cezaevi'nde 75 gün tutsak edip ilk duruşmada tahliye etmek zorunda kaldıkları gazeteci İsmail Arı'yı, bugün bir kez daha tutukladılar. Bu kez talimat, RTÜK'teki kadrolaşması deşifre olan eski Başkan Ebubekir Şahin'in şikayetiyle geldi. Meclis kürsüsünden 'Gazetecilere uygulanmayacak' diye savundukları sansür yasasını, bugün arpalık düzeni bozulan her bürokratın intikam sopasına çevirdiler. İsmail Arı'yı susturamazsınız, yazdığı gerçekleri silemezsiniz."