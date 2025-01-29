Murat Kanyonu Kışa Bürünen Güzellik - Son Dakika
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Murat Kanyonu Kışa Bürünen Güzellik

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Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğa tutkunlarını çekiyor.

29.01.2025 16:59
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Beyaza bürünen Murat Kanyonu böyle görüntülendi

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

İlçe merkezinin batı kısmında yer alan ve içerisinden geçen Murat Nehri'nden adını alan kanyon, şelaleleri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlayan kilometrelerce uzunluğa sahip olan kanyon, kışın da karla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Karla kaplı görüntüsüyle güzel manzara sunan Murat Kanyonu, İhlas haber Ajansı ekibince dronla görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Murat Kanyonu Kışa Bürünen Güzellik - Son Dakika

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