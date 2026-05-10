Murat Karakaya: 3000 Telefon Numarasını Ezbere Biliyor

10.05.2026 11:23
Yüzde 90 görme engelli Murat Karakaya, İnegöl'de santral memuru olarak 3000 numarayı ezberledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde santral memuru olarak görev yapan yüzde 90 görme engelli Murat Karakaya, yaklaşık 3 bin telefon numarasını ezbere biliyor.

Doğuştan retinitis pigmentosa (tavuk karası) olarak bilinen gece körlüğü bulunan Murat Karakaya'nın (35) yaşı ilerledikçe görme oranı yüzde 90 azaldı.

Lise eğitiminin ardından bir süre hazırlandıktan sonra girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) kazanan Karakaya, 14 yıl önce İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde santral memuru olarak görev yapmaya başladı.

Yıllardır çalıştığı kurumun neşe kaynağı da olan Karakaya, görevi gereği sürekli telefon bağlantıları kurduğu için arayan ve aranan numaraları ezberliyor.

Yaklaşık 3 bin telefon numarasını hafızasında tutan Karakaya, çalışkanlığıyla da örnek oluyor.

Evli ve 2 çocuk babası Murat Karakaya, AA muhabirine, santral memurluğunun yanı sıra sekreterlik görevi de yürüttüğünü söyledi.

Lise eğitiminin ardından ezber yeteneğine güvenerek EKPSS'ye hazırlandığını ifade eden Karakaya, sınavı kazanarak 14 yıldır burada memurluk yaptığını anlattı.

Karakaya, çocukken biraz daha iyi gördüğünü ancak yaş ilerledikçe görme yeteneğinin yüzde 10'a düştüğünü belirterek, "Tek başıma dışarıya çıkmakta zorlanmaya başladım. Tabii sıkıntılar da yaşıyorum ama tabii aşılmayacak şeyler değil bunlar. İş hayatım, evliliğim, çocuklarım için engelimi hiç yok sayıyorum." diye konuştu.

Engellilere kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulunan Karakaya, şöyle devam etti:

"İşe geliş ve gidişler de bazen eşim, bazen de iş arkadaşlarım yardımcı oluyor. Müdürüm her konuda bana çok destek oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Milli eğitim camiasında olmaktan çok mutluyum. Ezberimde cep ve kurum olarak çok sayıda numara var. Hafızamda 3 bin civarında numara var, hatta bu daha fazla da olabilir. Ses programlı bilgisayar kullandığım için teknolojiden dolayı beni biraz tembelleştirdi. Aklımda 3 bin civarında numara var. Bilgisayar olmasa ezberimdeki numara 5 binden de fazla olabilirdi. Ben lisedeyken de ezber yeteneğimden dolayı tiyatro grubundaydım."

"Harika bir hafızaya sahip"

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de Karakaya'nın kurumun neşesi olduğunu söyledi.

Zengin, Karakaya'nın işini iyi yaptığını belirterek, "Santrale telefon açan öğretmen, memur, veli, herkesin telefonunu ezbere biliyor. Belki görme yeteneği noktasında bir engel olmuş ama hafızası mükemmel. Harika bir hafızaya sahip. Birçok şeyi de biz unuttuğumuzda hatırlatarak vazifemizi doğru yapmamızı sağlıyor. Ben böyle bir personelimizle çalıştığım için gerçekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

