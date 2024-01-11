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Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gündeme Getirdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da yaptığı ziyaretler sırasında, metrobus ve toplu ulaşım sorunlarına dikkat çekerek, Avcılar'a metro sözü verdi.

Murat Kurum, Avcılar\'da Metrobüs Sorununu Gündeme Getirdi
11.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:20
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Emre Can URAN/ AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da yaptığı ziyaretler sırasında, "Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan maalesef aciz bir yönetim var. Metrobüslerimizi de alacağız. Avcılar'ın niye metrosu yok? Avcılar'a metroyu da getireceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'dı ziyaretlerde bulundu. STK temsilcileri bir araya gelen Kurum, Aksev Vakfı Konferans Salonu'nda konuşma gerçekleştirdi. Programda Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Konuşması sonrasında beraberindekilerle Marmara Caddesi'nde yürüyen Murat Kurum, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Caddede yürüdüğü sırada Kurum'un yanına gelen ve Ambarlı Mahallesi'nde oturduğunu belirten bir kadın, metrobüste ve diğer toplu

ulaşımda problem yaşadığını ifade ederek, "Her gün metrobüs bozuluyor, işe gidemiyoruz" dedi.

Kurum ise, "İnşallah eski İstanbul'u sizlerle birlikte geri alacağız. İstanbul'u basamak olarak görmeyeceğiz, İstanbul dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Gelince de işte bu çileyi, ulaşım çilesini bitireceğiz. Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan maalesef aciz bir yönetim var. Metrobüslerimizi de alacağız. Avcılar'ın niye metrosu yok? Avcılar'a metroyu da getireceğiz. İstanbul'un 39 ilçesinde inşallah metrosu olmayan vatandaş, ilçemiz kalmayacak. 5 senede 17 kilometre metro yapılmış. 5 senede 17 kilometre yapılır mı?" dedi. Kadının, "Her gün kaldığımız yerlerin fotoğrafını çekip İBB'ye atıyoruz ama çözüm yok" demesi üzerine Kurum, "Sabredin" şeklinde yanıt verdi.

Cadde boyunca esnafı ziyaret ederek ilerleyen Murat Kurum daha sonra Esenyurt ziyareti için Avcılar'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA
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