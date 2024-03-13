Murat Kurum, İstanbul\'da spor tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "39 ilçede spor tesislerinin sayısını artıracağız. Bu tesislerimizi 1 Nisan sabahı tüm İstanbul'da, 39 ilçemizde artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız." dedi.
Kasımpaşa Spor Kulübünü ziyaret eden Kurum, Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Kurum, burada yaptığı konuşmada, Kasımpaşa'nın başarılı çalışmalar yapan örnek kulüplerden birisi olduğunu söyledi.
Kulüp altyapıları ve mahallelerdeki spor sahalarıyla futbolcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurum, "İstiyoruz ki Kasımpaşa Spor Kulübümüzle, İstanbul'daki diğer kulüplerimizle birlikte bu altyapılar koordineli bir şekilde çalışsın. Buradaki çocuklarımız önce kulüplerinde, ardından milli takımlarda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz." diye konuştu.
Kurum, Kasımpaşa'nın kuruluşunun Milli Mücadele'ye dayandığını vurgulayarak, "Kasımpaşa'nın bu başarılı serüvenin kaynağı da bu köklü tarihinden gelmektedir. 1948 yılında gerçekleştirilen Dünya Olimpiyatları'nda, Olimpiyat Şampiyonu olan güreşçilerimiz Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşa Spor Kulübümüz, Türkiye'de armasında ay-yıldız taşıyan ikinci Türk takımı olmuştur." ifadelerini kullandı.
Mavi-beyaz kulübün başarılarının, tesisleşmesinin ve futbola bakış açısının tüm kulüplere örnek olması gerektiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:
"İnşallah Mehmet Fatih Saraç başkanımla birlikte diğer kulüplerimizle birlikte biz bu başarı hikayesini İstanbul'un her alanına yaymak istiyoruz. Kasımpaşa Spor Kulübümüz gibi başarılarıyla anılacak, yapmış oldukları çalışmalarla anılacak kulüplerimizin sayısını artırmak için, sporla iç içe yaşayan bir İstanbul hayali için çalışma arzusu içerisindeyiz. 39 ilçede spor tesislerinin sayısını artıracağız. Bu tesislerimizi 1 Nisan sabahı tüm İstanbul'da, 39 ilçemizde arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Mahalle bahçelerinde çocuklarımız spor yapacaklar, futbol oynayacaklar ve farklı branşlarda İstanbul her alanda da olimpiyatlara, Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak."
"Biz hep eserden, eser siyasetinden yana olduk"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde Türkiye'nin dört bir yanına UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa ettiğini hatırlatan Kurum, "Bu anlayışla İstanbul'daki yatırımları yapacağız. Olimpik şehir İstanbul için 'Hedef 2036' diyeceğiz. Burada Avrupa şampiyonaları düzenlenecek. Buradaki güzide kulüplerimizle birlikte İstanbul Cup'ı her yıl düzenleyeceğiz. Aslolan İstanbul'un her yerinde bu turnuvaların yapılıyor olması. İstanbul'un her yerinde gençlerimizin spor yapacağı ve 'Olimpiyat şehri İstanbul'un bu tesisleri kazanması için de tüm çalışmaları yapan tarafta olmaya devam edeceğiz. Biz hep eserden, eser siyasetinden yana olduk. Bu kapsamda da yapacağımız eserlerle birlikte spora ve sporculara hizmet edeceğiz." şeklinde konuştu.
Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, konuşması sonrası Murat Kurum'a forma hediye etti.
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
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