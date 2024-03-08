Murat Kurum: Kadınları ayrıştırmaya çalışanları kabul etmiyoruz

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

İstanbul'un hem şehirlerin sultanı hem de sultanların şehri olduğunu ifade eden Kurum, seyyahların ifadesiyle İstanbul'un dünyada en çok kadın elinin değdiği şehir olduğunu söyledi.

Kurum, bugün İstanbul'un dört bir yanında, belki de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kadınların imzası bulunduğunu kaydederek, " Hürrem Sultan'dan Haseki Sultan'a, Bezmialem Valide Sultan'dan Nur Banu Sultan'a kadar bütün sultanlar, bu şehirde adeta hayırda yarışmışlardır. Her biri bir vakfiye, bir cami, bir hastane, bir mektep veya bir çeşme ile bu şehri eserlerle donatmış, bu şehre hizmet etmiştir. Ne mutlu ki bugün kadınların yücelttiği ve kadınları yücelten bir şehre hizmetkar olabilmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyasi kariyerine, kadını el üstünde tutan kutlu bir davanın, AK Parti'nin neferi olarak başladığını belirten Kurum, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu söyledi.

Kurum, AK Parti teşkilatlarının zorluklar karşısında yılmayan kadınları ile yol arkadaşı olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade ederek, geçen ay trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya rahmet diledi.

"Bizim için bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaşımızın her biri eşittir"

İBB başkan adaylığı yolculuğunda en büyük destekçisinin kadınlar olduğuna işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Biz hep şuna inandık, kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Bugün kadınlarımızın ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarına daha fazla eğilmesi, bu sorunlara çözüm üretmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor ancak geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bizim için bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaşımızın her biri eşittir. Biz bugüne kadar hiçbir vatandaşımızın arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı, ayrımcılığı yapmadık, yapmayız."

Kurum, Türkiye'nin tüm kadınlarının, hangi düşüncüye ve siyasi tercihe sahip olursa olsun kendileri için eşit ve değerli olduğunu vurgulayarak, 31 Mart'ta İstanbul'u kadınlarıyla birlikte yeniden eski onurlu günlerine kavuşturacaklarını dile getirdi.

Kadın ve ailelere yönelik projelerine de değinen Kurum, "Aile Dostu Belediyecilik anlayışıyla ailenin ve kadınların İstanbul'u diyeceğiz. İstanbul'u kadınlarla büyüteceğiz. 1 Nisan'dan itibaren kadınlarıyla geleceğe yürüyen, kadınların gurur duyacağı bir İstanbul'u hep birlikte hazırlayacağız. Biz inanıyoruz, güçlü İstanbul güçlü kadınlarla mümkündür." şeklinde konuştu.