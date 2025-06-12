Elazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan Doğan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Murat Nehri'nde Kaybolan Hacı Resul Doğan'ın Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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