Murat Ongun'dan Yalan Tanık İddialarına Sert Cevap

(İSTANBUL)- Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Orhan Cevahiroğlu adlı tanığın kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili "Tanık şahsın yalanları ortaya çıktığı gibi, beni daha seçim kazanmadan yolsuzluk yapmakla suçlamasını ise vicdanlara havale ediyorum. Adaleti yanıltan, iftiralarla itibar suikastlığı yapan bu yalancı gibi tüm tanıklarla adalet önünde her platformda hesaplaşacağım" açıklamasını yaptı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un sosyal medya hesabından bir gizli tanıkla ilgili paylaşım yapıldı. Ongun'un paylaşımı şöyle:

"Bir iftiracı ve yalancı tanığın daha ipliği pazara çıktı. Sabah'ın haberinde adı geçen tanık Orhan Cevahiroğlu, biz İBB'de göreve geldikten sonra (2019'dan sonra) Beylikdüzü'nde bir kafe ve fabrikada haftada 2 gün buluşup para dolu rüşvet çantaları ile çıktığımı gördüğünü söylemiş. Savcılık makamının elde ettiği HTS (telefon konum verisi) verilerine göre fabrika veya civarında hiç bulunmamışım, kafede veya civarında ise 2019 seçiminden önce sadece 5 kez sinyal vermişim. Tanık şahsın yalanları ortaya çıktığı gibi, beni daha seçim kazanmadan yolsuzluk yapmakla suçlamasını ise vicdanlara havale ediyorum. Adaleti yanıltan, iftiralarla itibar suikastlığı yapan bu yalancı gibi tüm tanıklarla adalet önünde her platformda hesaplaşacağım."