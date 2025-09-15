Muratlı'da Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Muratlı'da Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu

15.09.2025 09:02
Muratlı'da 3 bin 600 makaron ele geçirildi, Çorlu'da ruhsatsız tabanca bulundu, Kapaklı'da uyuşturucu.

Muratlı ilçesinde 3 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramada, 3 bin 600 makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine E.İ'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

