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Muratlı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Muratlı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muratlı\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
15.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:21
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Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K'nın kullandığı motosiklet ile B.Ç.K. idaresindeki 59 ZN 8609 plakalı otomobil Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu B.K. sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Saray'da sahte içki ele geçirildi

Saray ilçesinde sahte içki ele geçirilen otomobil sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

-Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada bir miktar esrar ele geçirildi.

Ev sahibi O.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muratlı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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