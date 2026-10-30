Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Aksu\'daki Yörük Şenliği\'nde Cumhuriyet\'i andı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Aksu'da düzenlenen Yörük Şenliği'nde konuştu. Uysal, "Yörük kültürü memleketin taşıyıcı kolonlarından, temel yapı taşlarından biridir. Bundan 103 yıl önce Cumhuriyetimizin ilanını gerçekleştiren başta Yörük Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuranları bir kez daha saygı, hürmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Aksu'da "Yörük Şenliği" düzenlendi. Temsili Yörük göçüyle başlayan şenliğe Başkan Uysal'ın yanı sıra Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP Aksu İlçe Başkanı Ramazan Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Uysal, Yörük kültürünün her türlü siyasetin üzerinde olduğunu belirterek, "Yörük kültürü memleketin taşıyıcı kolonlarından, temel yapı taşlarından biridir. Bundan 103 yıl önce Cumhuriyetimizin ilanını gerçekleştiren başta Yörük Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuranları bir kez daha saygı, hürmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yörüklerin tarih boyunca fedakarlıklarıyla öne çıktığını belirten Uysal, değişen koşullara uyum sağlama becerisinin Yörük kültürünün önemli özelliklerinden biri olduğunu dile getirerek sözlerine, şöyle devam etti:

"GÖÇ BİZİM İÇİN YENİLENME VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

"Biz Yörükler devletlerin kuruluşunda en önde savaşanlarız. Bizler ömrünü, canını feda edenleriz. Gözünü budaktan esirgemeyenleriz. Ama barış zamanında da tevazu içinde köşesine çekilenleriz. Değişime, değişen koşullara ve şartlara uyum sağlamaya biz dağlardan alışığız. Bizim her günümüz bir imtihandır. Hayvanlarımızı sağ tutmak, çocuklarımızı sağ tutmak için her gün mücadele ederiz. Genişleyen dünyada, teknoloji devrinde de değişen şartlara uyum sağlamada Yörükler en maharetli insan topluluğudur. Devletimizin ve milletimizin bizim kültürümüzden faydalanması gerekir. Bizlerin de bu fedakarlıklara ve uyuma hazır olması icap eder."

Yörükler için göçün yalnızca bir yer değiştirme olmadığını, her yıl yenilenmeyi ve yeni bir başlangıcı temsil ettiğini belirten Uysal, göçün hayvanların ve neslin devamlılığı için zorunlu bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Başkan Uysal konuşmasını Dadaloğlu'nun "Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri" şiirini okuyarak tamamladı.