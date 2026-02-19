Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Türkiye, Gastronomide Küresel Bir Marka Olmalı" - Son Dakika
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Türkiye, Gastronomide Küresel Bir Marka Olmalı"

19.02.2026 11:57  Güncelleme: 12:57
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gastronominin yalnızca mutfak kültürü değil, üretimden uluslararası tanıtıma uzanan stratejik bir kalkınma alanı olduğunu belirterek, “Türkiye gastronomide küresel bir marka olmalı. Türkiye’nin gastronomi kimliği bütüncül bir ulusal stratejiyle küresel ölçekte tanıtılması gerekir” dedi.

Uysal, Nirvana Cosmopolitan Hotel'de düzenlenen IV. Culinary Forum "Global Exchange for Culinary Minds" etkinliğinde, "Yerel yönetimler: Üretimden tanıtıma, gastronomiye stratejik dokunuşlar" başlıklı oturumda gazeteci Faruk Şüyün'ün sorularını yanıtladı.

Gastronomi bir ekosistemdir

Gastronomiyi yalnızca mutfak kültürü olarak görmediklerini vurgulayan Uysal; üretimden eğitime, girişimcilikten uluslararası tanıtıma uzanan geniş bir ekosistem yaklaşımı benimsediklerini söyledi. Uysal, gastronomideki potansiyelin yalnızca yerel çabalarla sürdürülebilir olamayacağını belirterek, Türkiye'nin gastronomi kimliğinin bütüncül bir ulusal stratejiyle küresel ölçekte tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Uysal, dünyada önemli şehirlerde restoranlar açılması, güçlü ve sürdürülebilir bir tanıtım dili oluşturulması ve coğrafi işaretli ürünlerin marka değerine dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim programları

Belediye olarak gastronomi alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağına yönelik eğitim programları düzenlediklerini belirten Uysal, sektördeki nitelikli iş gücü açığına dikkati çekti. Uysal, "Diyelim ki barista lazım, aradığınızda bulunmuyor. Bunun yetiştirilmesi lazım. Biz yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Uysal, ayrıca yeni fikir ve yazılım geliştiren genç girişimcilere ücretsiz ofis tahsisi sağladıklarını söyledi.

Kamusal işletmecilik ve erişilebilir gastronomi

Muratpaşa Belediyesi'nin kıyıları kamu eliyle işlettiğini belirten Uysal, bu alanlarda orta gelir grubunun erişebileceği, sokak lezzetlerini de içeren bir gastronomi anlayışı benimsediklerini ifade etti. Uysal, "Orta sınıf kıyı denizi görebilsin, kıyılardan yararlanabilsin diye biz kıyıları kamuda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uysal, belediyeye ait 17 işletmede Antalya'nın coğrafi işaretli ve tescilli ürünlerine yer verdiklerini vurguladı.

Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık

Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirten Uysal, belediyeye ait Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası ile tescilli yemeklerin sunulduğu Antalya Lokantası'nın yan yana konumlandırıldığını söyledi. Restoranda sunulan birçok ürünün doğrudan kooperatiflerden temin edildiğini belirten Uysal, böylece üreticiden tüketiciye doğrudan bir ekonomik zincir kurduklarını sözlerine ekledi.

Uysal, Muratpaşa'da uyguladıkları modelin üreticiyi güçlendiren, genç girişimciyi destekleyen ve kentin mutfak hafızasını koruyan bir anlayışına dayandığını belirterek, bu stratejik yaklaşımı sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

