Muratpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı'ndan Gönül Şanda Kupası'nda Üstün Başarı

23.02.2026 11:31  Güncelleme: 12:46
Muratpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı, Antalya'da düzenlenen Gönül Şanda Kupası'nda Gençler ve Büyükler kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Yıldızlar kategorisinde de önemli başarılar elde eden takım, Eliz Bayer ile şampiyonluk kazandı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı, kentte düzenlenen Gönül Şanda Kupası'nda Gençler ve Büyükler kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu; Yıldızlar kategorisinde de kürsü başarısı elde etti. Yıldızlar C klasmanında yarışan Eliz Bayer ise Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Antalya'daki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda 18–22 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Muratpaşa Belediyesi sporcuları; Büyük, Genç ve Yıldız kategorilerinde mücadele etti. Takım sıralamasında hem Gençler hem de Büyükler kategorilerinde zirvede yer alan Muratpaşa Belediyesi, iki kategoride de Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Antrenörlüğünü Pelin Çoban'ın üstlendiği takım, Gençler grup serisinde Ayşe Erva Şahin, Derin Uluğkay, Masal Uysal, Selin Uluğkay ve Ayşe Melek Alp ile yarıştı. Büyükler grup serisinde ise Deniz Hancıoğlu, Kamila Melis Altundaş, Selin Kaya, Sesil Öztırak ve Ceylin Şener Muratpaşa'yı temsil etti.

Yıldızlar C klasmanında yarışan Eliz Bayer, sergilediği performansla Türkiye şampiyonu olurken; Yıldızlar A klasmanında mücadele eden Ekin Ekinci, Büşra Işıl Akdoğan ve Ada Dölek de kürsü dereceleri elde ederek Muratpaşa Belediyesi'nin genel başarısına katkı sağladı.

Kaynak: ANKA

