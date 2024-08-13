Muratpaşa Belediyesi Fener ve Çağlayan Mahallelerinde Cadde ve Sokakları Yeniliyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Fener ve Çağlayan Mahallelerinde Cadde ve Sokakları Yeniliyor

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da nüfusun en yoğun olduğu Fener ve Çağlayan mahallelerinde cadde ve sokakların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar 5 bin 500 ton asfalt serimi yapılacak ve kaldırım taşları yenilenecek.

13.08.2024 10:39  Güncelleme: 11:01
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Fener ve Çağlayan mahallelerinde cadde ve sokakların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Antalya'da nüfusun en yoğun olduğu Fener ve Çağlayan mahallelerinde cadde ve sokakların bakımını, onarımını ve yenilemesini yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 8 kişilik asfalt yama, 5 kişilik yol bakım, robot onarım ve 11 kişilik asfalt makine ekibi, her iki mahallede Ağustos ayı sonuna kadar, 5 bin 500 ton asfalt serimi yapacak.

Kaldırım çalışmaları sürüyor

Belediye'nin yaklaşık 70 bin nüfusun yaşadığı Güzelbağ, Konuksever, Güvenlik ve Meydankavağı mahallelerinde ise kaldırım çalışmaları sürüyor. Cadde ve ara sokaklarda devam eden kaldırım çalışmaları sonrası yıpranmış, kırık kaldırımlar sökülerek, engelli bireylerin de geçişlerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor. Bakım ve onarım faaliyetleri sonrası Park Bahçeler Müdürlüğü de planlanan aralıklarla bitki dikimi gerçekleştiriyor. Ağustos ayının sonuna kadar mahallede toplam 2 bin metrekare alanda kaldırım taşı yenilenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi Fener ve Çağlayan Mahallelerinde Cadde ve Sokakları Yeniliyor - Son Dakika

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