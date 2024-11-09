Muratpaşa Belediyesi'nden İklim Krizi Çalıştayı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, iklim krizi konusunda farkındalık yaratılması ve krize neden olan faktörlerin azaltılması için dördüncü kez "artı 0,5°C Akdeniz'in Geleceği" çalıştayını düzenleyecek. Çalıştay, "ANTALYA 2050, İklim Senaryoları" temasıyla, 6-7 Aralık 2024 tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin "artı 0,5°C Akdeniz'in Geleceği" çalıştayında, Antalya'nın iklim senaryolarının ele alınacak, iklim krizinin 25 yıl sonra yaratacağı değişiklikler konuşulacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 6 ve 7 Aralık'ta düzenlenecek çalıştayda tarımdan gıda verimliliğine, arazi kullanımından biyoçeşitlilik kaybına, kültürel mirasın korunmasından turizme kadar pek çok konu gündeme gelecek. Ayrıca aşırı sıcaklar, yangınlar, kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların yanı sıra halk sağlığı, göç ve güvenlik tehditleri gibi konular masaya yatırılacak.

Etkinlikte, Antalya'nın ekonomik ve sosyal geleceği üzerine yoğunlaşılarak, olası iklim senaryoları değerlendirilecek ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanılacak. Akademisyen ve uzmanların katkılarıyla, iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon teknolojileri, yeni iş kolları ve yapay zeka gibi yenilikçi yaklaşımlar değerlendirilerek, sunulacak çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak.