Muratpaşa'da İlkbahar Dönemi Spor Okulları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muratpaşa'da İlkbahar Dönemi Spor Okulları Başladı

17.02.2026 11:00  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, 2026 yılı ilkbahar dönemi için 20 ayrı noktada 24 farklı branşta spor kursları açtı. Çocuklar ve yetişkinler için futbol, voleybol, tenis, boks gibi birçok branşta eğitimler sunulacak. Kurslar, 26 Haziran'a kadar devam edecek.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, 2026 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında çocuk ve yetişkin gruplara yönelik ilçenin 20 ayrı noktasında 24 farklı branşta kurs açtı.

Muratpaşa'da ilkbahar döneminde futbol, voleybol, basketbol ve hentbol gibi takım sporlarının yanı sıra tenis, badminton, squash ve masa tenisi gibi raket sporlarında da eğitimler veriliyor. Programda ayrıca boks, kick boks, judo, karate ve minder güreşi gibi savunma sporları da yer alıyor.

Su sporları kapsamında yüzme ve su cimnastiği dersleri düzenlenirken, özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gören pilates, zumba, aerobik, step, fitness ve cimnastik branşlarında da kurslar açıldı. Satranç ve oryantiring de bu dönem programda yer alırken, Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde ise okçuluk eğitimleri başladı.

Belediyenin kısa süre önce hizmete açtığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde başlatılan okçuluk eğitimleri, modern tesis altyapısıyla sporculara profesyonel bir çalışma ortamı sunuyor. Spor okulları programına dahil edilen, doğa ve yön bulma becerilerini bir araya getirerek geliştiren oryantiring ise özellikle gençler için alternatif bir branş olarak öne çıkıyor.

İlkbahar dönemi spor okullarıyla hem çocukların erken yaşta sporla tanışması hem de yetişkinlerin düzenli fiziksel aktiviteye katılımının artırılması hedefleniyor.

Dün itibarıyla başlayan ilkbahar dönemi kursları, 26 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Voleybol, Futbol, Güncel, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da İlkbahar Dönemi Spor Okulları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:29:49. #7.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da İlkbahar Dönemi Spor Okulları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.