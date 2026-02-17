Muratpaşa'da İlkbahar Dönemi Spor Okulları Başladı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, 2026 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında çocuk ve yetişkin gruplara yönelik ilçenin 20 ayrı noktasında 24 farklı branşta kurs açtı.

Muratpaşa'da ilkbahar döneminde futbol, voleybol, basketbol ve hentbol gibi takım sporlarının yanı sıra tenis, badminton, squash ve masa tenisi gibi raket sporlarında da eğitimler veriliyor. Programda ayrıca boks, kick boks, judo, karate ve minder güreşi gibi savunma sporları da yer alıyor.

Su sporları kapsamında yüzme ve su cimnastiği dersleri düzenlenirken, özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gören pilates, zumba, aerobik, step, fitness ve cimnastik branşlarında da kurslar açıldı. Satranç ve oryantiring de bu dönem programda yer alırken, Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde ise okçuluk eğitimleri başladı.

Belediyenin kısa süre önce hizmete açtığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde başlatılan okçuluk eğitimleri, modern tesis altyapısıyla sporculara profesyonel bir çalışma ortamı sunuyor. Spor okulları programına dahil edilen, doğa ve yön bulma becerilerini bir araya getirerek geliştiren oryantiring ise özellikle gençler için alternatif bir branş olarak öne çıkıyor.

İlkbahar dönemi spor okullarıyla hem çocukların erken yaşta sporla tanışması hem de yetişkinlerin düzenli fiziksel aktiviteye katılımının artırılması hedefleniyor.

Dün itibarıyla başlayan ilkbahar dönemi kursları, 26 Haziran'a kadar devam edecek.