Muratpaşa Belediyesi'nin plajlarına mavi bayrak

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erenkuş plajında düzenlenen mavi bayrak töreninde, "Kamusal olanakların bize kullanım koordinasyon hakkı verdiği yerleri, alanları, bizim kullandığımız alanları da çevreci bir yaklaşımla koordine ettik, donattık. Mavi bayraklı plajlarımızdan diğer alanlardaki çalışma alanlarımıza kadar hep bir çevreci yaklaşımla hayata baktık, bakmaya gayret ettik" dedi.

Türkiye'nin 233 plajıyla 'mavi bayrak' şampiyonu Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandı. Plajlara bayrakları törenle teslim edildi. Erenkuş plajında düzenlenen törene Başkan Uysal'ın yanı sıra TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve yöneticileri ve kent sakinleri katıldı.

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:

"Burada yapacağınız işler çok puan toplamaktan ziyade memlekete puan kazandırma işleridir. Burada vicdanınıza hesap veriyorsunuz. Çevre çalışmaları meşru müdafaadır, hayatın savunulmasıdır dedik. Çevreci Komşu Kart gibi bütün dünyada yankı uyandıran önemli bir çalışmayı ortaya koyduk. Her yıla yayılan çok geniş çevre eğitimleri, çevre çalışmaları, çalıştay ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalarla bu alanda yoğunlaştık. Kamusal olanakların bize kullanım koordinasyon hakkı verdiği yerleri, alanları, bizim kullandığımız alanları da çevreci bir yaklaşımla koordine ettik, donattık. Mavi bayraklı plajlarımızdan diğer alanlardaki çalışma alanlarımıza kadar hep bir çevreci yaklaşımla hayata baktık, bakmaya gayret ettik. Bu alandaki bilinci yaymaya gayret ettik."

Konuşmaların ardından Uysal, Erenkuş plajında mavi bayrağı göndere çekti.