Muratpaşa Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Başlıyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, 10 Şubat'ta çocuk, genç ve yetişkinler için 16 farklı noktada ücretsiz step, zumba ve pilates kursları düzenliyor. Spor okulları, futbol, basketbol, boks gibi birçok branşta hizmet verecek.

08.02.2025 11:02  Güncelleme: 13:33
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin, spor salonlarından parklara 16 noktada ücretsiz düzenlediği step, zumba ve pilates kursları, 10 Şubat'ta başlıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 'sporda toplumcu yaklaşım modeli'nin en büyük organizasyonlarından spor okulları, ilkbahar dönemine 10 Şubat'ta başlıyor. Çocuk, genç ve yetişkinler için 23 branşta açılacak spor okullarına kayıtlar, spor.muratpasa-bld.gov.tr web adresi üzerinden devam ediyor.

Futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton, squash ve buz pateni gibi branşların yanı sıra boks, kick boks, judo ve karate gibi savunma sporları da programda yer alıyor. Su sporlarıyla ilgilenenler için yüzme ve su cimnastiği kursları da açılıyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği step, zumba ve pilates kursları da hafta içi her gün farklı noktalarda düzenlenecek.

Güne enerjik başlamak, stresten arınmak ya da sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyenlerin tercihi olan bu branşlar, hafta içi her gün Muratpaşa Belediyesi'nin 6 spor salonu, 2 spor tesisi, 2 stadı ve 6 parkında ücretsiz yapılacak.

Dans fitness programı olan zumba kursları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda her çarşamba, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda ise her cuma 09.00-09.30 arasında gerçekleştirilecek. Zumbanın ardından yarım saat devam edecek kas gücü, kardiyovasküler dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirmek için kullanılan bir egzersiz programı step kursları gerçekleştirilecek. Pilates kursu ise hafta içi her gün 16 ayrı noktada düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi Ücretsiz Spor Kurslarına Başlıyor - Son Dakika

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